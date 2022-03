Miguel Herrera asegura que "nunca le diría que no" a México

Miguel Herrera es uno de los nombres que suena para dirigir a la selección de México rumbo a Catar 2022, en caso de que los dueños de los equipos de la Liga MX decidan que Gerardo "el Tata" Martino no siga al mando del Tricolor.

Herrera asegura que “nunca le diría que no al Tricolor”.“Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”, expresó Herrera en declaraciones brindadas a ESPN.

"El Piojo" opinó también que “si (Martino) no tiene salud, se tendría que hacer a un lado”. "El Tata" ha tenido que someterse a cirugía por desprendimiento de retina, por lo que no ha podido viajar a los partidos de la octagonal.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, comentó el entrenador a la cadena internacional de deportes.