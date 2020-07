Miguel Herrera: "La gente en Centroamérica no le tiene gran cariño a la selección mexicana"

El futbolista Byron Bonilla, campeón con el Saprissa costarricense y Miguel Herrera, técnico del América de México, explicaron en el Güiri Güiri al Aire sobre los avances en el tema de los protocolos sanitarios para el regreso a la actividad futbolística en Costa Rica y México, respectivamente.

En el caso de Byron Bonilla detalló a los panelistas cómo fue la celebración del título bajo los estrictos protocolos sanitarios la cual llamó la atención a escala internacional y fue muy aplaudida.

"Eso ha venido el gobierno trabajándolo muy estrictamente, se habló desde que los dos equipos estaban clasificados a la final, se mandó un protocolo que había que cumplirlo porque el país está en alerta y éramos un ejemplo para el país. Influimos al país a respetar protocolos", dijo Bonilla.

El futbolista del campeón Saprissa mencionó que "se les hablaba de las medidas todos los días, era un protocolo muy estricto y creo que fue muy bueno porque al final se pudo terminar el campeonato".

Respecto a los protocolos en los entrenamientos detalló que habían chequeos de temperatura, lavado de manos y en los partidos tenían prohibido abrazarse durante las celebraciones, no saludarse de mano ni escupir en la cancha.

En el segundo bloque, la mesa más redonda contactó con Miguel "Piojo" Herrera quien abordó el tema de protocolos en el fútbol mexicano, la rivalidad de los juegos ante El Salvador y la posibilidad de dirigir en Europa.

Previo al enlace telefónico con el Piojo Herrera, Cristian Villalta matizó que el fútbol salvadoreño está en un desconcierto absoluto y la plática con el entrenador del América podría ilustrar el camino que debe seguir El Salvador para un retorno exitoso al fútbol.

"Acá estamos listos, el día de mañana tenemos el primer partido en un amistoso para iniciar la Liga el 24 de julio. Estamos siguiendo los protocolos de la gente que está jugando en Europa, por supuesto, a estadio vacíos, se tomará pruebas COVID-19 a todos los participantes antes de los partidos", comentó Herrera.

El técnico mexicano detalló que los equipos tendrán que enviar una nómina de jugadores, cuerpo técnico y directivos que podrán entrar al estadio, el transporte de los jugadores deberá ser diferente al del cuerpo técnico y evitar la aglomeración.

"Estamos negativos en las pruebas del COVID-19 y eso nos tiene tranquilos, están usando bastante el protocolo de la mascarilla en México, lavarse las manos constantemente y evitar salir", enumeró Herrera.

Respecto al protocolo de entrenamiento, Miguel Herrera comentó que la primera semana fue trabajo de seis jugadores en una cancha...fueron 12 días trabajando así entre lo individual y luego cuatro días de juntar al equipo para poder hacer fútbol".

Marcelo Betancourt preguntó a Herrera si todos los equipos podrán entrar de lleno a la competencia desde el 24 de julio. "Ya estaremos al 100% en la competición y en las primera fechas vamos a adolecer no haber estado en la cancha. Hay ocho equipos que estaremos jugando un torneo previo, se consiguieron amistosos entre nosotros, pero cuidándonos de las lesiones", explicó el técnico.

Por su parte Rodrigo Arias preguntó sobre la posibilidad del Piojo Herrera de dirigir en Europa y de manera específica en el fútbol español.

"Todos tenemos la idea de ser entrenadores de una liga mucho mejor en la que estás, por supuesto que está en nuestro ideal, pero por hoy son rumores. Hasta que a mí no me toquen la puerta y diga alguien lo estamos buscando de tal lugar, pues obviamente estará la ilusión. Estoy en un club que es el mejor en México, uno de los clubes más importantes del continente porque así lo marca su historia, pero ellos me han dado la posibilidad de que si hay una oferta en la parte deportiva que me llene y me deje mostrar la calidad que tengo como técnico para seguir creciendo, no van a decir que no, al contrario me van a impulsar", comentó.

"Tendré que analizar la parte deportiva más que la económica, hoy en día a mí me interesa un proyecto deportivo que me pueda hacer crecer como técnico y me ilusiona. Simplemente es un rumor", recalcó el mexicano.

Sobre dirigir al América sin público, el Piojo Herrera manifestó que será difícil. "Sentirte sin el apoyo de tu gente, sin el aliento que normalmente da tu afición será difícil, pero hoy tenemos que priorizar la parte de la salud", declaró.

Cristian Villalta resaltó que Herrera dirige al equipo más mediático de México y dirigió a la selección mexicana, dos vitrinas donde hay mucha pasión, presión y está expuesto a críticas tóxicas.

"Son dos lugares muy demandantes y exigentes, sin duda alguna, el Tri es lo más exigente que hay en nuestro país, todos le van a un solo equipo que es México. El América es muy mediático el cual quiere la gente o lo odia, no hay medias tintas también. Es una silla muy apretante, todos te exigen", comentó Herrera.

El Piojo Herrera dijo que volvería a dirigir a la selección mexicana sin ninguna duda.

Herrera también fue consultado sobre los juegos entre El Salvador y México de los que explicó cómo se viven desde el lado azteca. "Esos duelos no se olvidan, son duelos muy extenuantes. Deportivamente hablando, la gente en Centroamérica no le tiene gran cariño a la selección mexicana, es diferente cuando vas como mexicano porque nos tratan extraordinario. Entendemos que en la parte deportiva a darle todo" .

En el tercer bloque, la plática fue con el portero argentino naturalizado peruano Ramón Quiroga, quien detalló los planes del fútbol de Perú.

"Estoy viendo con buenos ojos todo lo que pasa en Perú y otras ligas, ya empezó la liga alemana, la liga italiana, la inglesa y la española", declaró Quiroga.

El futbolista reveló que se acuerda mucho de El Salvador. "De ustedes me habla Sergio Pereira que no sé en qué equipo jugó", dijo.

El peruano Alberto "Chochera" Castillo es uno de los técnicos que han marcado carrera en el fútbol salvadoreña y Rodrigo Arias recordó que fue compañero de Quiroga en la selección peruana de 1981.

"Me acuerdo mucho del Pajarito Huezo, fui a jugar en El Salvador con el Sporting Cristal y pusieron un par de bombas, hubo un apagón y una serie de inconvenientes pero al final pudimos jugar el partido", dijo Quiroga.

Ramón Quiroga expresó que durante la pandemia ha visto algunos partidos de su faceta como jugador como el Brasil-Perú en el Mundial de México 1970 y Perú-Escocia.

"No soy de verme en la televisión, yo soy un comentarista de olor a vestuario, de masaje", comentó el suramericano.

Cristian Villalta recordó el episodio del portero salvadoreño Guevara Mora tras la goleada ante Hungría en el Mundial de España 1982 y matizó que la gente lo culpó a él de la paliza histórica.

"La gente siempre se acuerda de los buenos partidos, los malos partidos los cobra siempre. Aquí hay veces que la gente me pregunta del 6-0 y yo les digo lo mismo que tenía un plantel muy corto y sufrimos para ir a los Mundiales, que sabíamos que eran 16 equipos en esa época, ahora son 32. La gente le presta más a atención cuando un portero se morfa un gol que al número 9 cuando se come un gol", comentó Quiroga.