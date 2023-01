Miguel Franco: “Si un equipo me trae es para meter todos los goles posibles”

Miguel Francisco Franco quedó como el Hombre Gol de Bronce en el Apertura 2022. El delantero de Los Andes anotó 23 goles y se agenció su segundo galardón de dicha índole.

Franco llegó como delantero al equipo del municipio de San Jorge y no defraudó a sus compañeros y cuerpo técnico al perforar las metas rivales en el campeonato de tercera división.

23 fueron los goles que anotó Franco en el pasado semestre dónde de las 18 fechas de la fase regular anotó en 14 de ellas al menos un gol incluyendo tres tripletes y dos dobletes.

El oriundo de San Miguel cuenta con 25 años de edad y a pesar de haber tenido experiencia en la segunda división, el atacante no pierde la esperanza de poder llegar a la liga de privilegio en el futuro y poder cumplir uno de sus sueños.

¿Cómo te sientes de haber quedado campeón goleador?

Primeramente agradecido con Dios porque sin la ayuda de él esto no fuera posible y estoy feliz de haber obtenido un triunfo más a nivel nacional y personal.

¿Fue igual de especial este premio como el primero que obtuviste?

Así como fue especial mi primer premio, es de especial este, no tengo uno preferido. Fue una satisfacción en el primer campeonato que logré y tengo la misma satisfacción ahora que quedé campeón goleador.

¿A quién le dedicas este premio?

En primer lugar se lo dedico a Dios, a mis padres y al resto de mi familia porque siempre me apoyan donde esté jugando. Luego a mis compañeros porque sin su apoyo esto no fuera realidad y por último a la afición que domingo a domingo siempre están presentes y son el jugador extra.

¿Cómo se siente tu familia sobre el premio que conseguiste?

Ellos están contentos, mi mamá y mi papá. Mi mamá me habló diciéndome que estaba orgullosa de mí y eso es primordial para mí.

¿Era tu objetivo desde el inicio del torneo lograr este premio?

Uno como delantero se propone sus metas y siempre he dicho en los equipos que he estado que si me traen es para meter todos los goles posibles y nuevamente se me dio. Empecé metiendo uno o dos y luego iba subiendo la cuota goleadora hasta que finalicé el torneo con 23 tantos.

¿Tus compañeros te buscaban constantemente para que seas el goleador?

Cuando tenía la mitad de los goles, mis compañeros decían: "Busquemos a Miguel, busquemos a Franco". Ellos me generaban todas las oportunidades y solo tenía que meterla.

¿Tu entrenador te motivaba para ser campeón goleador?

Él siempre me decía que era el referente del equipo pero yo le refutada porque todos eran importantes. Me ponía esa presión y me motivaba para seguir trabajando de la misma manera y seguir metiendo goles para ayudar al equipo.

¿Cual fue tu gol preferido en el torneo?

No tengo uno preferido. Así como celebré el primero, celebré todos los 23 goles.

¿Cómo se prepara un delantero para un buen gol?

Trabajándolo disciplinadamente con definición para que en el fin de semana se puedan hacer mejor las cosas.

¿Desde qué edad te gusta el fútbol?

Desde los 12 años estaba en una escuela que se llama "FundaMadrid" y de ahí salté al fútbol profesional y no había torneo que no metiera 12 o 15 goles ahora logré anotar más de 20 tantos.

¿Cuál es tu ídolo o tu jugador favorito?

A nivel nacional es el "Mágico". Es un jugador que admiro por los videos porque nunca lo vi jugar. A nivel internacional es Messi porque es muy humilde y dentro del terreno de juego es enorme.

¿Cuál es tu meta en el fútbol salvadoreño?

Si se presenta una oportunidad de jugar en primera división, quiero aprovecharla de la mejor manera.