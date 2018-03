Miguel Aguilar Obando, técnico del Águila: “No todos los partidos se ganan jugando bien”

Un punto de seis posibles. Esa es la realidad del timonel Miguel Aguilar Obando en los dos juegos que ha estado con el Águila desde su nombramiento.



Llegó luego de que el Águila ganara al FAS por 1-0 de la mano de Marvin Benítez, al cierre de la primera vuelta. Luego de eso cayó ante Pasaquina por 1-2 y solo cuatro días después igualó 1-1 ante Chalatenango. Esos dos compromisos fueron en condición de local.

El panorama no es alentador para el estratega, pero cree que puede conseguir afuera los puntos que ha perdido en casa.

¿Qué conclusiones obtiene luego de dos juegos dirigidos en Águila y solo haber sumado uno de seis puntos posibles?

Estamos concientes de que la responsabilidad está ahí. Sabemos que los muchachos se esforzaron. Contra Chalatenango manejamos la pelota, hicimos mejor volumen de juego que contra Pasaquina. Generamos opciones, con la única diferencia de que no las aprovechamos.

Cuando uno se siente más seguro, es cuando comete errores. Contra el Chalatenango no sentenciamos el juego cuando íbamos 1-0. Pero no todos los partidos se van a ganar jugando bien. Lo más importante es que los muchachos tomen esta responsabilidad como los técnicos lo estamos tomando. Somos los responsables de los puntos que se fueron. Tenemos que dar la cara. Debemos examinar qué fue lo que pasó. No estamos cuantificando en goles nuestras llegadas.

¿Qué le está haciendo falta al Águila para ganar?

Nos está faltando la definición. Esas llegadas que tenemos al arco rival las tenemos que cuantificar. Tenemos que hacer nuestro bosquejo táctico. Luego, en última instancia, tenemos que meter las que generamos. Estamos errando al momento de definir. Si hubiéramos logrado el segundo gol ante Chalatenango, otro gallo nos cantaría.

¿Seguirá solo con un atacante?

Con ese sistema vemos la posibilidad de que Jefferson Polío llegue por un lado como media punta. Otro que llega al área es Víctor García. Los dos pueden cumplir esa función. Lástima que en el segundo tiempo las tapadas de Marvin Hernández, por ejemplo, fueron lentas. Erramos en momentos precisos de partido. Jugar solo con un delantero es ganancia para nosotros. El problema es que no le damos una buena pelota a Lezcano. Como jugamos con un solo delantero a él se le dificulta, lo absorben fácil.

¿Le preocupa la desplicencia de algunos jugadores como Marvin Hernández en el medio campo?

Creo que sí. Tenemos que hablar con él en lo particular, para que se entregue un poco más y muestre esa fluidez de fútbol en Águila. Es un muchacho que viene atrás a traer balones y rápido llega adelante, pero no ha tenido eso por hoy. No hemos tenido esa proyección ofensiva con él.

¿Cómo podemos describir su debut en Águila?

Estoy tranquilo con el rendimiento de los muchachos. Sé que podemos mejorar. Podemos alcanzar la meta del rendimiento máximo. Ahora vamos contra Santa Tecla. Trabajaremos dos días en cancha sintética para acostumbrarnos a lo que vamos a tener en la visita al Santa Tecla. Hay que tratar la rapidez de la pelota, hay que ir sobre la jugada, porque el pique del balón es diferente.

¿Cómo ha manejado la presión que genera dirigir a un equipo como Águila?

Desde que vine sabía lo que me esperaba, con qué gente me iba a encontrar. Sé que la afición de Águila es exigente. Algunos jugadores bajan la cabeza cuando hay presión, pero nosotros, los entrenadores, no debemos bajarla. Es nuestro trabajo. Somos nosotros los responsables de esto. Tenemos que recuperarnos en lo anímico.