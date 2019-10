Miembros de FESFUT enviarán carta a FIFA ante supuestas irregularidades

El vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Juan Pablo Herrera, y el tesorero de la misma, Walter Reyes, denunciaron irregularidades en toma de decisiones, falta de actas y balances sobre el manejo de los fondos del ente rector. Ante esto, enviarán una carta a FIFA y pedirán una auditoría al Ministerio de Gobernación.

La misiva al ente máximo del fútbol nacional será para denunciar las irregularidades que han encontrado en cuanto a manejo de fondos, falta de transparencia con actas de acuerdos federativos y unilateralidad con las decisiones de relevancia, como contratación de cuerpos técnicos.

URGENTE: Juan Pablo Herrera, vicepresidente de la FESFUT, habla de descontento sobre toma de decisiones en la Federación. pic.twitter.com/EKotoAqU35 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 15, 2019

Ante las irregularidades, señalaron que hubo observaciones de parte del Ministerio de Gobernación y que estas ya son de conocimiento de la gestión de Hugo Carrillo. Por ello pedirán que dicha cartera de Estado realice una auditoría del funcionamiento de la FESFUT, que es una organización no gubernamental (ONG).

Ante las irregularidades que denuncia Herrera, detalló que en las próximas horas enviarán una carta a la FIFA y pedirán una auditoría al Ministerio de Gobernación. — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 15, 2019

"Hemos sido observados por Gobernación y entendemos que esa información ya está en manos del presidente de FESFUT. Me han querido quitar (de su cargo) porque he sido crítico", dijo Walter Reyes, tesorero de FESFUT.

"Exigí que se me den los balances auditados de 2018, aprobados y que me den los finiquitos. Así al salir yo, la persona nueva empieza de cero en el tema de finanzas. Tenemos contador, auditor, unidad de finanzas pero no se tienen las actas correspondientes", agregó.

Vicepresidente de la FESFUT, Juan Pablo Herrera, denunció la falta de actas de acuerdos federativos, detalle de gastos de las selecciones (como alimentación) y decisiones tomadas ante el desconocimiento de algunos integrantes del ente rector. pic.twitter.com/TpMjWoQi5A — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 15, 2019

Dijeron además que no hay detalle de liquidaciones de gastos como, por ejemplo, alimentación de seleccionados nacionales durante participación en torneos o explicaciones en torno a contrataciones de servicios e incluso contratación de cuerpos técnicos, como el de la selección sub-23.

Herrera adelantó que pedirán que se haga una auditoría de parte de Gobernación, ya que al menos él como vicepresidente y el mismo tesorero no tienen conocimiento de muchas de las decisiones que se toman, pese a que están en la mayoría de reuniones.

"Siempre que nos han convocado estamos ahí, pero más que todo son programaciones de clubes. No tenemos las actas, no va todo el giro económico, las contrataciones y todo el quehacer económico. En un 95 por ciento de reuniones hemos estado ahí", denunció Herrera, quien entró en funciones a FESFUT como representante de la Liga.

"Desconocemos la contratación del entrenador de la sub-23. Los directivos nos debemos respeto. Pedimos que se nos aclaren los acuerdos tomados hasta este mes", añadió Herrera.

Al mismo tiempo indicó que "división no hay, pero el presidente (Carrillo) ya sabía que vemos con preocupación que hay fondos públicos, no se puede jugar con la afición. La empresa privada no quiere apoyarnos por estas cosas. Si no tenemos actas, ¿cómo mostramos lo que se trabajó? Estamos preocupados porque hace poco castigaron a un presidente (en referencia a Reynaldo Vásquez)", lamentó Herrera.

IRREGULARIDADES FINANCIERAS

El tesorero del ente federativo nacional amplió en el sentido que hay varios apoyos financieros que da FIFA para tener más recursos, pero que esto tampoco es de conocimiento pleno.

"Contamos con algunos soportes de FIFA, como el programa Forward, que es un apoyo. Hemos martillado para que se logren esos procesos pero no hay un equipo de trabajo verdadero. Hemos sido observados por Gobernación", reiteró.

Asimismo, los dos dirigentes de la FESFUT indicaron que en los próximos días esperan realizar una nueva conferencia de prensa en la que se muestre el apoyo del resto de ligas profesionales a estas denuncias que están realizando, pues, como dijo Herrera, sabe que pueden llegar sanciones ante las irregularidades.

"Esta vez solo contamos con representantes de dos estructuras por cuestión de tiempo, pero esperamos realizar otra conferencia para exponer estos temas", comentó Reyes.

Por otro lado, al ser cuestionados sobre estas irregularidades y si ante ello considerarían renunciar a sus cargos dentro de FESFUT, ambos dijeron que no lo harán y que se mantendrán en sus puestos.

"Hacer estas denuncias es de valientes, sabemos que puede haber consecuencias", indicó Herrera, quien insistió en que no dejará su cargo.