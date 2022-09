Miembro de comisión que trató de saltarse aval federativo seguirá en su cargo

Este día el Comité de Regularización oficializó el nombramiento de comisiones y órganos Jurisdiccionales de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) que asumirán cargos y ejercerán sus funciones con efecto inmediato como comisiones permanente y órganos jurisdiccionales conforme el reglamento de FIFA y CONCACAF.

En este listado publicado en la certificación de acta se confirmó el nombramiento de Joaquín Waldo Polío como presidente "momentáneo" de la Comisión de Árbitros de la FESFUT. Textualmente el documento mencional que a cargo de la Comisión de Árbitros estará "el licenciado Joaquín Waldo Polío, quien asumirá funciones momentáneas de la presidencia".

Pero Waldo Polío tiene un historial en los últimos meses respecto al nombramiento de manera ilegal para la segunda jornada del Apertura 2022. La Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de El Salvador (ASAPROF) denunció el pasado 17 de junio que “no pitaremos por no tener la autorización por escrito, firmada y sellada por la FESFUT que solicitamos a la primera división”.

Esto después que recibieron la orden de dirigir la jornada mediante un audio de whatsapp en el que Joaquín Waldo Polío, entonces vicepresidente de la Comisión de Árbitros, envió pero nunca mostró un respaldo físico ni firmado al no existir en ese momento un aval federativo para llevar a cabo los partidos de aquella fecha.

En aquel momento, la ASAPROF publicó en un comunicado que "ninguna pesona tiene potestad para tomar decisiones ni poner en marcha ningún mecanismo de gestión. Esta situación repercute a todas las decisiones sobre el funciionamiento diario de la federación", decía en referencia a que Waldo Polío no tenía autoridad para dar el aval para que se arbitrara la jornada.

Y es que aquel 17 de julio los árbitros no recibieron ningún documento escrito con aval federativo y consideraron que "nos dimos cuenta de que los nombramientos no tenían el aval federativo. De asistir a los partidos (este domingo), los árbitros internacionales se exponen a una sanción. No estamos a favor de ninguna persona, solamente a los estatutos FIFA”. Esto a pesar del audio enviado por Waldo Polío que no contaba como autoridad para decidir si se llevaba a cabo la jornada dos del torneo. En dicha jornada solamente se llevó a cabo el partido entre el Santa Tecla y el Metapán con triunfo colinero.

A pesar de lo anterior, el Comité de Regularización ha decidido que Polío asuma el cargo de presidente de la Comisión de Árbitros.