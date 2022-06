Michell Mercado, sobre jugar en selección: "Ya no me han dicho nada"

El atacante del Alianza, Michell Mercado, comentó en rueda de prensa que ya no ha tenido acercamientos por parte de la FESFUT para su proceso de nacionalización para jugar con la selección de El Salvador.

El futbolista, de origen colombiano, comentó que en un principio hubo acercamientos, pero utqebya no escuchó ninguna noticia sobre su proceso.





"Hasta el momento ya no me han dicho nada, entonces creo que si no me han dicho es porque no me necesitan. Creo que ahorita mentalizarme con Alianza, que es lo más importante, y si la selección algún día me llegaran a necesitar, allí voy a estar disponible.

A pesar de la incertidumbre de portar la azul, Mercado tiene claro su objetivo con Alianza este semestre y es conseguir el tan anhelado tricampeonato. Creo que sí no estoy es porque no me han ayudado ellos como la selección, no me han dado ese empujón para estar allí, creo que sí no lo han hecho no estoy apto para estar allí, ahorita mentalizarme con Alianza, hacer un buen torneo y quedar tricampeón", indicó.

Mercado agregó que "me pidieron unos documentos, los entregué, íbamos bien, pero de un momento a otro ya todo quedó así y si no me han buscado más, y no han tocado el tema es porque realmente ya ese tema quedó en el olvido".

Pretemporada con Alianza

Michell habló también sobre su preparación con Alianza para el Apertura 2022, torneo en el que ya están enfocados en conseguir el tricampeonato.

"Bueno la verdad, muy bien. Estamos entrenando excelentemente, tenemos un gran preparador físico, cada uno de nosotros tenemos mentalizado que este torneo tiene que ser de nosotros, después de ser bicampeones vamos por el tri, vamos a empezar con el pie derecho y tener la meta que es llegar a la final nuevamente y ser campeón", expresó.

El atacante añadió que el equipo también está mentalizado en pelear por la Liga CONCACAF y llegar a la final de ese campeonato internacional.

"Este torneo es importante porque vamos por la liga número 18, a empatar al FAS también, y la liga CONCACAF es una deuda que tenemos con la afición y con nosotros mismos. Estamos mentalizados que este torneo de Liga CONCACAF vamos a hacerlo de la mejor manera y llegar a la final", manifestó.

Sobre las llegadas de los colombianos Camilo Delgado y Víctor Landazuri, Mercado comentó que han llegado al equipo con la mentalidad de ganar el título de liga con el Alianza.





"Son dos jugadores muy importantes que han llegado al club, van a aportar mucho, creo que tienen a favor que llevan tiempo de estar jugando fútbol de este país y lo conocen bien. Han llegado con la mentalidad de ser campeones con nosotros y eso es lo más importante para ellos, para el club y para cada uno de nosotros como compañeros de ellos", declaró.