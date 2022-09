Michell Mercado no estará disponible para el amistoso ante Perú

El técnico de la selección mayor de El Salvador, Hugo Pérez, confirmó que el extremo del Alianza Michell Mercado no podrá jugar con la Azul este martes ante Perú en un juego amistoso a disputarse en Washington DC.

Según el estratega del combinado centroamericano, Mercado no cuenta todavía con la ciudadanía salvadoreña, y a sugerencia del presidente del Comité de Regularización, Humberto Sáenz Marinero, el extremo no jugará para no tener “algún problema con FIFA”, aunque señaló que esperan convocarlo en futuras concentraciones, una vez que ya haya completado su respectivo trámite.

“(Michell Mercado) se encuentra bien pero el problema es que no va poder a jugar el martes porque nosotros pensábamos que la ciudadanía de él estaba en camino, pero el presidente Humberto Sáenz verificó eso y lamentablemente todavía no está eso, entonces él al regresar tendrá que arreglar eso para poderlo tomar en cuenta. Lo que pasa es que es fecha FIFA, quiere decir que este partido básicamente después del encuentro se reporta todo lo del partido. Él no tiene pasaporte salvadoreño ahorita y tampoco ha empezado el trámite. Nosotros pensábamos que ya estaba eso porque desde hace un año nosotros habíamos pedido eso. Pensábamos que estaba en proceso eso. Ayer hablé con el presidente y me dijo que lo más conveniente era no incluirlo porque podríamos tener algún problema con FIFA. Así que él se va a quedar hasta que viajemos de regreso y en cuanto él tenga su papeleo se le volverá a llamar”, indicó a EL GRÁFICO.

Posible Fecha FIFA antes del mundial

El téncico Hugo Pérez comentó que además del amsitoso ante Perú, esperan disputar otro compromiso entre octubre y noviembre, en una fecha FIFA especial que solamente disputarán aquellas selecciones que no lograron clasificar al Mundial Catar 2022.

“Creo que se va a abrir una fecha FIFA para, según tengo entendido, los países que no están en el mundial. Si eso pasa, probablemente sería en noviembre”, señaló.