Michell Mercado: “Lo importante fue la convocatoria”

El delantero Michell Mercado comentó sobre su situación con la selección, equipo en el que no podrá debutar ante Perú debido a que no consiguió su ciudadanía salvadoreña.

“Está un poco complicado (el trámite) el profe ya me había comentado eso ayer, pero estoy contento por esta oportunidad que me están dando, creo que es un paso muy importante para mí y lastimosamente no podré jugar mañana, pero lo importante fue la convocatoria y a seguir”, declaró.

El atacante que milita en Alianza habló sobre cómo lo recibieron sus compañeros de la selección durante el campamento de concentración de la Azul.

#Selección | Michell Mercado habló sobre su situación con la selección de El Salvador.



— EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 26, 2022

“Muy contento ellos, siempre han estado apoyándome. Tengo a mis compañeros aquí y algunos rivales que he tenido en el terreno de juego, pero es un plantel muy unido y me han recibido de la mejor manera”, indicó.

Mercado también habló sobre cómo han sido sus entrenos con la selección y señaló qué planes tiene Hugo Pérez con él en el ataque.

“El profesor me contó en qué posición me sentía mejor, pero creo que él ha visto mis partidos con Alianza, me han puesto en varias posiciones y me dijo que lo puedo ayudar en varias opciones y esperar la oportunidad el día que la tenga y aprovecharla”, dijo.