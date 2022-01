Michell Mercado: "Estos tres puntos no los podemos dejar ir"

El atacante colombiano de Alianza Michell Mercado, habló claro en el entreno de los albos este martes dónde remarcó que sumar de a tres ante Chalatenango este miércoles es fundamental para que el campeón se encarrile nuevamente en el certamen doméstico.

Hay que recordar que Alianza no ha sumado ninguna unidad en lo que va del Clausura y desde hace 17 años que no iniciaban un certamen cayendo en las primeras dos fechas.

“Sabemos que vamos de local y esos tres puntos no lo podemos dejar ir. El apoyo de nuestra afición es importante para nosotros y hay que sacar esto adelante”, dijo Mercado.

El jugador de los albos salió tocado en el último juego ante Jocoro en Morazán, dónde Alianza cayó 3 a 2. A pesar de que el elemento de los capitalinos salió en camilla, parece ser que estará en la convocatoria del juego ante los alacranes según expuso el cafetero y el cuerpo técnico.

“Ya venía un poco tocado desde el torneo pasado en el tobillo con un esguince, estaba resentido. Me volví a resentir un poco el partido pasado ante Jocoro. Se me dobló un poco el tobillo pero vamos mejorando de a poco”, explicó Michell.

Hay que recordar que, la mayoría de equipos todavía no han agarrado el ritmo deseado por la corta pretemporada y muchos jugadores están acusando fatiga y molestias musculares. Sobre este tema Mercado dijo lo siguiente: “En cuanto al tema físico, una fatiga muscular no la siento porque uno se prepara de la mejor manera para estas situaciones. Lo único que me molesta es lo del tobillo y esperemos que mañana pueda jugar”.

En los últimos días se ha comentado mucho el flojo inicio de Alianza en el campeonato, sin embargo el delantero de los paquidermos pidió paciencia ya que se está arrancando el torneo pero hizo énfasis que la institución blanca necesita del apoyo del público en esta seguidilla de encuentros.

“No hay que bajar los brazos, el torneo recién comienza, no hay mucha diferencia. Creo que hay que luchar contra viento y marea y hay que darle con todo y esperamos sumar de a tres ante Chalatenango”, agregó el jugador de Alianza.