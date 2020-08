“Mi sueño es triunfar en la primera división”

Desde niño, Jorge Guardado soñó con convertirse en un jugador de la primera división. Mientras jugaba con sus amigos de la colonia, soñaba con defender los colores del Firpo, el equipo de sus amores, en el circuito de privilegio y todavía mantiene vigente esa chispa por destacar en la tercera división y dar el asalto.

Tiene 29 años de edad y desde el año 2013 juega con el Ciclón del Golfo de la tercera división. Alterna el fútbol con el trabajo en la construcción, es un albañil de mucha experiencia que se ganó el respeto y admiración en La Unión.

Se ganó la admiración porque es inamovible desde siete años en la volantía del equipo portuario, es un jugador que marca fuerte, impone respeto y da el grito de salida a sus compañeros.

“Mi sueño es triunfar, jugar en la primera división, de niño decía que jugaría en el Firpo porque es el equipo que siempre he querido. Era mi sueño, me gustaría tener al menos una oportunidad para probarme”, dijo el futbolista.

MUCHOS RETOS

En la actualidad, Jorge trabaja en la construcción en La Unión y se mantiene a la expectativa si tendrá trabajo en el fútbol en la recta final del año 2020. Desde marzo pasado, mes que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) canceló los torneos de fútbol del sector profesional ante la pandemia del coronavirus, este futbolista giró su mirada al trabajo de albañil, como su única fuente de ingresos económicos.

“Trabajo en la construcción, gracias a Dios hago trabajos yo solo (obras), desde hace siete años me dedico al trabajo de la construcción, antes fui agricultor, luego trabajé en un depósito de bebidas”, expuso.

En el año 2018, firmó contrato con el Aspirante de la segunda división, pero una lesión en su rodilla izquierda, fue la causante para que el equipo de Jucuapa declinara de sus servicios. Se lesionó en un partido amateur “lesionado ya no me quisieron ayudar porque no me lesioné con ellos, (pese a que) había realizado pretemporada con el equipo. Ya había arreglado, firmado contrato, pero como llegué lesionado…. un equipo me pagó para que jugara con ellos un fin de semana, me gané esos 20 dólares y un rival me destrabó la rodilla izquierda”, recordó con tristeza.

Asumió los gastos de recuperación y un año después, volvió a jugar con el Ciclón del Golfo “la directiva del Ciclón del Golfo me ayudó para que jugara con ellos, me sentí bien y volví a jugar. Me pagué gimnasio para fortalecer l a rodilla, mi ex esposa me apoyaba, pero cuando le dije que volvería a jugar, no le gustó. Después de trabajar iba al gimnasio, pero ya tenía el apoyo de la directiva del equipo”.

FALTÓ APOYO

Jorge suma siete años jugando con el Ciclón del Golfo de la tercera división y le gustaría dar el salto a la segunda o primera división, pero reconoce que en esta etapa en la liga de bronce, le faltó ambición para concretar ese objetivo.

Aseveró que “me faltó motivación y apoyo de mi familia, nunca lo tuve, mi papá (Jorge Guardado) me decía que el fútbol no me daría nada, incluso, cuando me lesioné me dijo ‘ya ves, como estás jodido’, la semana que me lesioné ni trabajé, mi patrón me la dio libre para recuperarme. A la siguiente semana volví a trabajar”.

También reconoce que hay incertidumbre de cara el siguiente torneo de la tercera división porque no sabe si jugará “tengo contrato (con el Ciclón del Golfo), pero dicen que no jugarán este torneo, hablé con un directivo del equipo y me manifestó que se tomarán un año de descanso porque no tienen apoyo”.