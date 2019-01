“Mi salida del Tecla no fue un tema de dinero”

El exdelantero del Santa Tecla, Ricardo Ferreira, habló con EL GRÁFICO sobre su sorpresiva salida del campeón nacional y reveló que no fue por el tema económico en el que asegura pidió premios que otros compañeros sí recibían, sino porque el técnico Cristian Díaz lo descartó por supuesta indisciplina.

También reveló que sus pretensiones salariales eran las mismas que ha tenido en los últimos dos años y negó que el presunto interés del FAS a final del torneo anterior influyera en su despedida del plantel tecleño.

¿Cómo te tomas a nivel personal tu salida del Santa Tecla?

En lo personal triste, siendo el máximo goleador del equipo uno piensa que se hará todo para quedar bien con uno, diferente fuera que no hubiera hecho buenos torneos. En los torneos en que no hice muchos goles igual hice buenos partidos. Fue una sorpresa, pero quiero dejar en claro que no fue un tema de plata, así como se estaba diciendo que yo estaba pidiendo mucha plata, eso es mentira. Mi aumento de salario no iba a ser ni un peso más, mi salario iba a ser el mismo. El dinero no fue problema. En dos años ganaba lo mismo, la diferencia fue que pedí premios.

Los premios que querías eran por finales conseguidas y títulos…

Pedí premios porque me di cuenta que había compañeros en el equipo que los ganaban y yo nunca había ganado eso, yo que soy goleador del equipo nunca gané un peso (en premios). Pero igual, cada uno hace su contrato y yo no me meto en eso… no quiero comprometer a nadie en eso, porque tampoco fue nada de lo normal, yo no me clavé por eso. Nunca dije que si no me pagaban no aceptaba seguir.

Figueroa me llamó y me dijo que “me podían pagar eso (el mismo salario)”, pero también que el entrenador (Cristian Díaz) no quería que regresara, pero yo trabajé con cinco, seis, siete técnicos y nunca tuve un problema de disciplina. Si tuve problemas con (Ernesto) Corti o el Pichi (Osvaldo Escudero), fue a lo mejor porque en algo no estaba de acuerdo pero siempre jugamos juntos, ellos sabían que era mi manera de ganar.

Entonces no fue económico, sino que el entrenador ya no quiso tu continuidad… ¿A qué crees que se debe?

Supuestamente él dijo que por indisciplina, pero yo trabajé con varios entrenadores antes y con todos salí bien. Si fuera indisciplina entonces no habría seguido desde el primer entrenador que me tuvo.

¿Y el profesor se acercó a hablarte de esa inquietud en alguna parte o al final de la temporada?

No. En ningún momento me dijo nada y yo quedé hasta sorprendido porque nunca tuve un problema con el profe, trabajamos toda la temporada y sacamos risas, ganamos juntos, festejamos juntos la final, lo abracé. Quedé sorprendido porque antes de cada partido me daba un beso y me decía: “Salí y hacé un buen partido, como siempre, y meté goles”. Pero nunca me dijo que cambiara algo.

Yo no quiero crear polémicas, lo único que quiero es que se sepa que no fue algo económico, sino que fue porque el entrenador ya no quiso que siguiera.

¿Influyó que el club se enterara que a final del torneo te llamaron de otro equipo para saber tus pretensiones?

No creo que sea eso, porque cuando me llamó (Guillermo) Figueroa preguntándome sobre eso fui honesto con él, nunca le he mentido sobre ese tema en cinco años y le dije: “Mira, sí me llamaron (del FAS), pero hasta que Santa Tecla no me diera respuesta (sobre su renovación) no les puedo dar respuesta a ustedes”. Es normal que te llamen cuando estás acabando contrato y yo a Figueroa le dije que hasta que me dieran respuesta no hablaría con ellos, solo les dije mis pretensiones, porque si Santa Tecla no me renovaba a mí no me podía quedar sin opciones.

Ya fuera del Tecla hay equipos que te quieren, como el Metapán. ¿Qué tan posible es que fiches con ellos?

La posibilidad del Metapán o el FAS, si volvemos a platicar, son grandes, igual tengo dos ofertas de Guatemala. Con la gente de Metapán platicamos y agradezco mucho al presidente que me ha buscado, pero estoy intentando manejar las cosas bien y yo debo tomar la decisión con mi familia, hablar las cosas. Pero las posibilidades con todos los equipos son grandes.

¿Pero tu intención es seguir en El Salvador?

Sí, me siento en casa y todos saben que le tengo un cariño grandísimo a El Salvador por lo que ha hecho por mí, el Santa Tecla, los directivos, la ciudad. Mi prioridad es seguir ahí y solo que me saliera algo extraordinario podría cambiar las cosas.