“Mi principal sueño es jugar en el extranjero”

El volante ofensivo Rodrigo Herrera se ganó la confianza del cuerpo técnico tras dos torneos consecutivos en el Chalatenango y por eso renovó contrato por un año más en las filas del equipo norteño.

Se convirtió en el jugador revelación del conjunto norteño por su labor en ofensiva, “llegar a la primera división fue mi sueño de infancia, gracias al profesor Ramón Sánchez que me dio la confianza de llegar al Chalatenango, eso me dejó satisfecho, las cosas me salieron bien, él nos dice que debemos de aprovechar la oportunidad que nos da, si la aprovechamos, ahí estará siempre”, dijo.

Rodrigo Herrera cumplió 21 años el pasado 8 de mayo y en dos torneos consecutivos con los chalatecos, suma 31 partidos disputados y cinco goles anotados. Ese rendimiento permitió que fuera convocado a la selección Preolímpica de El Salvador, dirigida por el entrenador Ernesto Góchez.

Herrera sueña con forjarse un futuro exitoso en la primera “con ganas de seguir en la primera división por mucho tiempo y hacer mejor las cosas de lo recorrido al momento. Por el buen desempeño que tuve en el torneo me dieron la oportunidad de jugar en la selección Preolímpica, el profesor Ernesto Góchez me convocó”, sostuvo.

A los 12 años de edad, Herrera dio sus primeros pasos en el fútbol con la escuela de fútbol municipal de San Juan Opico, pasó al equipo Juventud Independiente de la tercera división y posteriormente se sumó a la categoría de reserva del Santa Tecla, de la primera división.

“Contento por el buen desempeño, mentalizado en trabajar fuerte, sabedor que comienzo mi carrera y lo hice con pie derecho, no satisfecho aún, pero mentalizado en seguir marcando goles y con buen desempeño”, aseguró.

Rodrigo Herrera llegó al Chalatenango para el Apertura 2019 y contó de inmediato con la confianza del cuerpo técnico, comandado por el entrenador Ramón Sánchez. Jugó 21 partidos en su torneo debut y marcó cuatro goles, se mantuvo para el Clausura 2020 y participó en 10 encuentros con el equipo morado y aportó un gol.

Sostuvo que “mi sueño es convertirme en un jugador que deje historia en los equipos, pero sobre todo, tener una oportunidad para salir a jugar al extranjero, con esfuerzo y trabajo lo puedo lograr”.

Explicó que a su corta edad, tiene amplio recorrido en el fútbol “desde los 12 años me incorporé a la escuela Municipal de San Juan Opico, La libertad, pasé por el Juventud Independiente y categoría de reserva del Santa Tecla, por un torneo; luego jugué por seis torneos en el San Pablo Muncipal (de San Pablo Tacachico) de la segunda división; y posteriormente, llegué al Chalatenango”.

Herrera firmó su renovación de contrato junto a otros 12 jugadores que militaron en el equipo en el torneo pasado y ahora fija su mirada en que los refuerzos anunciados por la nueva junta directiva, ayudarán en la búsqueda de sumar los mejores resultados “la nueva dirigencia nos dicen que es un proyecto que quieren tener un equipo más competitivo, contento y con ganas de que todo esto termine (pandemia) y hacer bien las cosas en el torneo”.