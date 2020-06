“Mi principal objetivo es encontrar trabajo en un call center”

Era el primero que llegaba al entrenamiento y el último que se retiraba. Su misión: mantener el orden de todos los implementos deportivos del equipo y colaborar con las exigencias del cuerpo técnico. Lo hizo por más de una década con mucha disciplina, pasión y compromiso. Esta es la historia de Lucas Rivera, conocido cariñosamente como “Lukas”.

Luego de más de una década de trabajo como utilero en equipos de la segunda división, llegó la hora del retiro para Lucas Rivera, pronto se graduará como técnico en inglés en una universidad privada y ahora enfoca su mirada en conseguir un trabajo en un call center.

Maneja bien el idioma inglés, se aplicó en el estudio en una universidad privada, actualmente, trabaja en un almacén que distribuye ropa usada en el centro de San Salvador y cuando pase la emergencia nacional por el coronavirus, lo espera su especial acto de graduación.

“Uno de mis objetivos ya lo cumplí: finalizar mis estudios, ahora me falta la graduación, fueron tres años de estudio. Comencé como utilero en el año 2007 y me retiré en el 2018 con el Marte Soyapango. Por el momento, trabajo en un almacén de ropa usada y pronto será mi graduación como técnico en inglés”, dijo.

Lucas Rivera comenzó su labor como utilero en el año 2007 en el Vendaval de Apopa, también trabajó con el Brasilia por recomendación de su amigo de infancia, Raúl González (ex jugador del Once Deportivo), trabajó posteriormente con el Quequeisque, hasta que optó por retirarse del fútbol con el Marte Soyapango, en el año 2018.

Guarda con cariño en su palmarés un subcampeonato en la segunda división con el Brasilia, mientras que con el Real Destroyer, sumó un título de campeón en la liga de plata y el ascenso a la primera división.

Muy querido, respetado y recordado por los futbolistas. Nació en Usulután, pero a los seis meses de nacido se trasladó junto a su familia a San Salvador y desde los tres años, vive en Apopa junto a su mamá María Amaya de Rivera y su padre Marcos Rivas Maravilla.

Tiene 37 años de edad y muchos sueños por cumplir “el fútbol me dejó muchos amigos, conocí personas que jamás me imaginé como el mundialista Ricardo Guevara Mora, trabajé en el Vendaval con el profesor Edgar ‘el Kiko’ Henríquez y de los jugadores que entablé amistad está Raúl González, con él fuimos compañeros en la escuela, lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre he andado con él en todos los equipos”.

“Trabajé con muchos jugadores en los equipos de la segunda división, entre estos, Rosemberg Cueva, Luis Chamagua, Fernando Montes, Ellio Guillén, con ellos me llevo bien. Me gustó atender a los jugadores y ayudar en lo que se pudiera en cuanto al trabajo con el equipo. El entrenador más exigente que traté fue el entrenador Jorge Ábrego”, concluyó.

Raúl González conoce a Lucas Rivera desde la infancia, le guarda cariño, mucho respeto, lo considera uno más de su familia “es mi amigo, lo conozco desde la escuela, estudiamos juntos de séptimo a noveno grado, es una gran persona, comenzó conmigo en el Vendaval. Cuando me fui al Brasilia, me lo llevé, les dije que lo firmaran, que le ayudarán, después nos fuimos al Real Destroyer, logramos el título y ascenso”.

“Trabajó en el Marte Soyapango, sacó su curso de inglés, esa es su historia. Buena persona”, concluyó González.