"Mi meta es quedar campeón en un equipo grande"

Gerson Mayén, una de las principales cartas que tendrá el medio campo de Águila para el Apertura 2020, atendió a EL GRÁFICO en el retorno al país. Tras someterse al protocolo de salud en el equipo naranja y negro, el mediocampsta debera integrarse desde este viernes a los trabajos de pretemporada.



Jugó antes en Santa Tecla y FAS. Águila será ahora su tercer equipo en el balompié nacional ¿Cómo presagia esta tercera experiencia en el fútbol nacional?

La verdad es que voy a Águila con igual ilusión con la que fue a mis dos equipos anteriores en el fútbol salvadoreño. Vamos a tratar de llegar a una final. En la mayoría del tiempo que he estado en la liga del país he podido acceder a finales. Esperamos que esta tercera vez, que será con Águila, no sea la excepción y con un grande sería bonito levantar una copa.

¿Cuánta ilusión le genera ponerse la camisa de Águila?

Si estoy en el equipo y dije que sí, es porque veo la seriedad que le están poniendo. Espero hacer bien el trabajo y llegar a una final. A un equipo grande siempre se le exige estar peleando por una copa.

Ya grabó la palabra título en la previa a su llegada al nido. Se lo escucha muy comprometido...

A los equipos grandes se les exige el campeonato y esa es mi meta , quedar campeón en un equipo grande.

Mario Meza Mayén, asistente técnico de Águila, dijo que lo escogieron a usted como refuerzo nacional porque tiene impregnada esa viñeta de ganador.¿Lo comprometen esas palabras en su llegada al nido?



Gracias a Dios, he ganado títulos y ahora con la experiencia y con mi edad, llego en un buen momento a Aguila. Pero no solo por mi llegada al equipo es que vamos a llegar a una final. Lo haremos con esfuerzo y sacrificio. Creo que así lo podemos lograr.

Nunca ha trabajado con el timonel actual de Águila Hugo Coria. ¿Ya hubo algún contacto telefónico con el entrenador argentino?

Solo unos días después de firmar con Águila, estuve platicando con él . No sé ahora cómo trabaja, pero sé que es un técnico ganador y las ansias de trabajar en el club y con el profesor Coria son muy altas y esperemos estar a la altura este torneo.

Hablemos del momento en el que deba enfrentar a Santa Tecla, su exequipo, en el Apertura 2020. ¿Podría ser un juego más o sería algo singular?

Pues sería un juego más, a menos de que fuera una final. Así fuera algo especial. Yo le tengo un gran aprecio a Santa Tecla, pero ya dentro de la cancha ese aprecio no va estar ahí. Lo que logré en Santa Tecla es aparte.

¿Qué opina de que al final se va a poder jugar este Apertura 2020, desde el próximo mes?

Pues me alegra eso. Ya son seis meses sin jugar, desde el 15 de marzo , sino me equivoco, fue mi último partido con Cobán, de Guatemala.Estoy contento porque vuelve el fútbol en El Salvador. Le deseo lo mejor a todos los jugadores, ya que la preparación va a ser un poco complicada, por tanto tiempo que se estuvo en pausa.

¿Usted hizo algo de labor física por su cuenta, en Los Ángeles?

Sí, estuve corriendo, pero obviamente que no es lo mismo que trabajar con un equipo. La verdad es que tengo ya muchas ganas de poder volver a entrenar con un equipo. Espero estar entrenando pronto.

¿Aparte de la meta de acceder al título con Águila, también tiene la de volver a enfundarse la camisa de la selección?

Pues cuando a uno lo llaman, no se va a negar a ir a la selección. Si se me vuelve a tomar en cuenta, bienvenido sea, sino, es de continuar trabajando para estar en la selección. Esperamos hacerlo bien este torneo con Águila, para que se me tome en cuenta a escala de selección.