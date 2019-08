"Mi equipo no tiene la clase que tiene Fito Zelaya frente al arco"

Eric Wynalda es muy recordado en estos lares de CONCACAF por su paso por la selección de Estados Unidos, como jugador. Disputó tres Copas del Mundo, desde 1990 a 1998. Pero en su faceta de entrenador ha dirigido a Efraín Burgos Henríquez , Richard Menjívar y Derby Carrillo, quienes anteriormente fueron parte de la selección mayor.

Ahora, desde el banco de Las Vegas Ligths, Wynalda insistió con anticipación ante el timonel Bob Bradley, de Los Ángeles FC, de MLS, para que Rodolfo Zelaya, fuera cedido a Las Vegas. Ya tiene en sus filas al cuscatleco. La noche de este viernes lo recibió. Espera contar con él para lo que resta de la temporada de USL, que está un peldaño abajo de la MLS. Sobre la llegada de Zelaya, Wynalda aceptó hablar en exclusiva con GRUPO LPG, desde California.

¿Fue petición suya en particular la que lleva ahora a Rodolfo Zelaya a Las Vegas Lights?

Sí. Insistentemente estuve buscándolo por varios meses. Platiqué con Bob Bradley, para ver si era posible que Rodolfo llegara a nuestras filas. Bradley sabe el talento que Fito tiene y no lo quería dejar ir, pero en estos momentos esta es la mejor opción para que Rodolfo recupere su nivel. Cuando llegó lo recibimos con una gran sonrisa y cuando se vaya será igual.

¿Qué cree que Zelaya le puede dar a su equipo ahora?

Todo lo que nuestro equipo necesita en estos momentos. Es un jugador al que he conocido por mucho tiempo. Desde antes he estado hablando con Bob Bradley sobre lo feliz que estaba por la llegada de Rodolfo a la Los Ángeles. Siento que fue una gran contratación para Los Ángeles FC. Tuvo problemas de lesión a inicio de año. Pero ahora fue difícil para él entrar en los planes del equipo. Para cualquier jugador es difícil entrar en los planes de Los Ángeles FC, no solo para Zelaya. Así es que por eso pregunté si era posible para él venir a Las Vegas y tener algunos juegos.

¿Futbolísticamente, qué fue lo que le llamó la atención de Zelaya?

Estoy emocionado de que Zelaya haya aceptado venir a nuestro club. Estaremos trabajando duro para que esta sea una gran experiencia para Fito. Mi equipo no tiene la clase que tiene Fito frente al arco rival. Fito tiene mucha compostura y eso nos hace falta a nosotros. En la temporada hemos creado bastantes oportunidades, pero no hemos podido concretarlas. Creemos que esa es una de las grandes cualidades de Fito y creemos que nos va a poder venir a ayudar. Nuestro club es joven y no tiene la experiencia que Rodolfo tiene. Pero jugadores como Irvin Parra y José Villarreal van a complementar el trabajo de Zelaya. Son elementos similares a Zelaya y van a complementar el trabajo.

Dice que lleva ratos siguiendo la pista a Zelaya...

Yo siempre he apreciado el fútbol salvadoreño. Pude jugar con Ronald Cerritos en San José. También tuve la oportunidad de dirigir a Efraín Júnior Burgos, Richard Menjívar y Derby Carrillo y son elementos de gran calidad y por eso tengo un gran aprecio al fútbol salvadoreño. Siempre decimos lo mismo, que Rodolfo es un jugador especial por la forma en que desempeña en el terreno de juego. Por medio de uno de mis auxiliares, Ricardo Montoya, le he seguido la pista a Zelaya por los últimos seis años. A cada rato le pregunto qué ha estado haciendo Zelaya y ahora se concreta la llegada de este gran jugador a nuestro club.

¿Le gustaría contar con Zelaya para la toda la temporada?

Por supuesto que me gustaría tenerlo por todo ese periodo, pero hay que hablar con Zelaya y con su club. Es propiedad de LA. FC. Si ellos lo reclaman, es nuestra responsabilidad devolverlo. Nosotros entenderemos. Mi trabajo es que él venga y disfrute su tiempo en Las Vegas.

Dice que le ha seguido la pista a Zelaya en los últimos seis años. ¿Le sorprendió que el cuscatleco no estuviera en la última Copa Oro con la selección de El Salvador?

Sinceramente, me sorprendió mucho. Pero al mismo tiempo, por lo que ha pasado, es bueno que se tome un descanso. Pero en una opinión futbolística, él siempre debe formar parte del equipo (selección)

¿Cómo es esta liga en la que compite Las Vegas Lights?

Es muy dura. Ves muy buen fútbol, pero también ves muchos jugadores, que están aprendiendo. Hay mucho talento, pero es una liga muy complicada , porque cada equipo tiene un estilo diferente.