"Mi bronca es que no hay partido en que no nos hagan un gol"

Cristian Domizzi, director técnico de Atlético Marte, se mostró molesto e impotente por el empate a un gol que firmaron el miércoles en casa ante Sonsonate al resaltar que su talón de Aquiles sigue siendo su defensa.

"Pueden decir que Marte generó y erró más de ocho goles, eso es una estimación, son más (cifras) pases hacia la red. Nosotros empezamos bien, jugamos bien, pero la realidad marca algo de este equipo; 13 fechas y en todos los partidos hemos recibido al menos un gol. Busqué la manera en preparar el equipo para este partido, pero ese es la bronca que tengo y el dolor por salir de la zona de clasificación", admitió con impotencia el técnico rosarino de 51 años de edad.

Domizzi recalcó que las ocasiones de gol perdidas ante los sonsonatecos no le devolverá su sitial en la tabla de posiciones donde sus siete puntos adquiridos es superado por un punto tanto por el propio Sonsonate como por Jocoro, cuarto por el momento en la tabla del grupo A.

"El hubiera en el fútbol para mí no existe, elegimos mal y me voy con un dolor inmenso porque salimos de la zona de clasificación (a cuartos de final) por méritos nuestros, es la realidad. En el extra tiempo les dije a los jugadores (la manera) en que nos iban a atacar ellos, el gol vino así, les dijo todo lo que les iba a pasar, y paso, me voy con mucha bronca por ello", resaltó el estratega sudamericano.

Domizzi admitió que su equipo generó muchas ocasiones de gol ante los cocoteros pero sin definir, algo que le molestó en demasía, especialmente la actitud egoísta de uno de sus mejores hombres en la cancha, el colombiano Eduardo Rodríguez, a quien el técnico marciano recriminó esa actitud.

"Fue egoísta, acá se juega en equipo, él debió buscar al mejor jugador ubicado en esa ocasión de gol que falló y que pudo haber marcado la diferencia. Hay momentos en que él jugará bien y en otras lo hará mal, y en esa jugada de gol decidió mal (al rematar a portería en vez de ceder el balón)", explicó.

"Si se molestó cuando le reclamé, ni modo, creo que soy la persona idónea para hacerlo porque soy el técnico del equipo, el equipo siguió sin gol por el egoísmo de él, le guste o no le guste, por eso le reclamé", indicó el entrenador de los azulones.