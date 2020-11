Meza Mayén: "No existe ningún reproche contra los jugadores"

Mario Meza Mayén, hasta el viernes parte del cuerpo técnico de Águila junto al principal, Hugo Coria, admitió que no hay reclamo alguno para los integrantes del plantel aguilucho por la decisión tomada por la dirigencia de Águila de rescindir sus contratos; que la comunicación de su salida del equipo oriental junto al técnico argentino era algo de esperarse cuando el trabajo y los deseos de hacer bien las cosas no alcanza cuando los resultados deportivos no llegan, algo que en Águila es insostenible. Confesó además que debe viajar este domingo a los Estados Unidos por una semana por su trámite de ciudadanía y que luego retornará al país para unas merecidas vacaciones con sus familiares.

¿Cómo tomaron la decisión de la directiva de Águila de rescindir sus contratos laborales?

Con sorpresa, ni modo, la vida sigue. Nosotros confiamos que podíamos hacer un buen papel pero no fue así, el equipo no metió goles, ese fue el problema principal en Águila, no metimos goles, cometimos los mismos errores de marca y cobertura. Nosotros atacando y atacando, nos descuidamos y allí nos anotaban, eso sucedió ahora (viernes) ante Firpo, Jocoro y Limeño, ni modo, hay que seguir en la vida.

¿Cuál será tu futuro. Retornarás a los Estados Unidos donde radicas?

Me tomaré unos días de vacaciones, disfrutar por fin con mi familia. Este domingo debo viajar hacia Nueva York, una de las salidas que tenía programado por el motivo que no debo estar mucho tiempo fuera de los Estados Unidos para que no afecte mis trámites de ciudadanía.

¿En qué momento les comunicaron que el cuerpo técnico de Águila no seguía más?

El licenciado Alejandro González se comunicó primero con el profesor Coria para comunicarle que todos los del cuerpo técnico ya no seguíamos. Después del juego nos reunimos en la casa donde estábamos residiendo en San Miguel y nos reunió a todos para decirnos que el licenciado González le había dicho eso, que ya no continuábamos con el equipo por los cuatro malos resultados que hemos obtenido en la liga.

¿Te tomó de sorpresa ese decisión?

En ese momento sí, hablamos después con el profesor porque todos saben que vine al Águila a petición del profesor Coria, así es que si él no continuar en el equipo me voy junto a él, esto es así, le dije claro al profesor Coria que sí se iba él también me iría yo. Soy así, no soy persona de doble cara, soy una persona que habla de frente y se lo dije que había llegado con él al equipo y ahora me iré también con él.

¿Qué condiciones hubo para que Águila cayera en este bache deportivo donde suma cuatro derrotas consecutivas?

Cómo parte del cuerpo técnico que fui puedo decir que no existe ningún reproche contra los jugadores, contra el grupo, son jugadores dedicados al trabajo, a seguir nuestra indicaciones dentro de la cancha, pero lastimosamente el fútbol dicta muchas veces cosas propias, más cuando estamos en un fútbol de resultados y no basta jugar bien, jugar bonito, es de aprovechar y meter goles, cada partidos perdíamos cuatro o cinco ocasiones para anotar un gol y eso al final hizo mella en la moral del equipo en términos generales, te provoca desconfianza colectiva, pero puedo asegurar que en este grupo palpé carácter, disposición de hacer bien las cosas, por eso descarto que este grupo halla intentado hacernos como se dice vulgarmente "la camita" al cuerpo técnico, descartó eso, no cabe esa palabra, ellos intentaron en cada partido y nada, es aceptar lo que pasó, fue un mal momento lo que pasamos y llegará otro técnico que a lo mejor descifrará y superará esos fallos, algo que nosotros no pudimos hacerlo.

¿Hubo en algún momento un ultimátum de parte de la dirigencia de Águila hacia ustedes de ganar el juego ante Firpo o dejar el puesto?

Ya estamos grandes todos, dice el dicho que el buen entendedor, pocas palabras, pero los resultados nos nos estaba acompañando y en Águila eso es preocupante, la dirigencia nos brindó su apoyo incondicional, pero entendemos que eso es una previa o anticipo que si no salen las cosas al siguiente partido, entonces vamos para fuera, eso lo teníamos claro todos. Por eso estamos agradecidos con la directiva de Águila que nos aguantó cuatro partidos, más que los cuatro técnicos que habían sido despedido antes hasta el momento en el actual torneo. Está claro que es mejor quitar a cuatro del cuerpo técnico que a 24 jugadores en un equipo.

¿Qué opinión te merece que Águila ya haya anunciado al argentino Ernesto Corti como el sustituto de Coria?

La verdad no sabía de eso, es que no manejo mucho las redes sociales, salí hacia San Salvador después que nos comunicaron de nuestra salida en Águila ya que Hugo se quedó en San Miguel y apenas estoy llegando a la capital, no me había dado cuenta que Águila ya lo anunció. Le deseo al profesor Cortí toda la suerte del mundo y espero de corazón que lo que nosotros no logramos en Águila él lo pueda alcanzar para bien del equipo.

Finalmente Mario, ¿todo el cuerpo técnico sale de Águila solvente en su pago salarial?

Por el momento estamos esperando que se finiquite ese tema. Por ahora nadie ha firmado un finiquito, debemos llegar a un acuerdo para que se nos cancele lo que en nuestros contratos estipulaba cuando uno es cesado por iniciativa del equipo, el pago será diferente por cada miembro. Firmé por un año con Águila y debemos llegar a un acuerdo conforme la cláusula que existe en mi contrato, de la misma manera será para Hugo Coria y los demás compañeros.