México saca un empate contra Portugal en Copa Confederaciones

Portugal y México, dos de los equipos a seguir en esta Copa Confederaciones disputada en Rusia debutaron este domingo, con un 2-2 en el campo de Kazán, con tantos de Ricardo Quaresma y Cedric, para los lusos, y Javier Hernández y Héctor Moreno, para los aztecas.



Con una Rusia que ganó su juego inaugural de este grupo, el A, ni portugueses ni charros querían quedarse rezagados en la lucha por el liderato, pero la paridad del duelo se reflejó en el marcador y en tipo de juego que mostraron en cancha.

Así salió Portugal, comandada por su capitán Cristiano Ronaldo:



