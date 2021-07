México-El Salvador: Funes Mori, el argentino que hace los goles en el "Tri"

Nacido en Mendoza, Argentina, el futbolista Rogelio Funes Mori tiene 30 años de edad y es un delantero que milita en el Monterrey de la Liga MX. Este año obtuvo la nacionalidad mexicana por lo que es convocado por el entrenador Gerardo "Tata" Martino para liderar el ataque del Tri" en esta Copa Oro no sin antes generar revuelo.

Funes Mori tiene un hermano gemelo, Ramiro, quien juega de defensa central en el Villarreal de España. En el 2001, junto a su familia viajaron a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida aunque el fútbol siempre estaba en sus planes a pesar que jugó baloncesto, de los deportes máspopulares en Norteamérica.

Participó de un Reality de la MLS y fueron escogidos para formar parte de las inferiores del FC Dallas y fue ahí donde inicia su formación futbolística.

En 2009 llega a River Plate de la primera división argentina y cumplir uno de sus sueños. Estuvo hasta la temporada 2012-13 con quienes anotó 22 goles en 105 partidos y el momento de partir había llegado. Su primer destino en el fútbol extranjero fue Portugal para militar en el Benfica donde estuvo por dos años pero no tuvo su mejor rendimiento.

El siguiente destino fue el Eskişehirspor de Turquía, donde también solo estuvo por una temporada. Ahí mejoró su producción goleadora con ocho dianas en 29 partidos. Desde 2015 a la actualidad, su destino fue regresar a América.

Concretamente, el fútbol mexicano le abrió las puertas y fichó por el Monterrey donde ya suma seis temporadas y tiene un balance de 121 goles en 244 partidos en todas las competiciones del fútbol azteca.

Con Monterrey ha ganado una liga, dos Copas México y la Liga de campeones de CONCACAF. A nivel de selecciones, Funes Mori disputó un partido amistoso en 2012 con la Albiceleste en la derrota 2-1 ante Brasil pero no fue convocado más. Funes Mori participó en el combinado argentino Sub 18, Sub 20 (donde participó en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2011 en Perú) y el representativo mayor.

Funes Mori se convierte en el séptimo argentino que juega en el "Tri". El goleador de Rayados debutó ante Nigeria y es el jugador número 15 que se nacionaliza para defender a México.

Esto también ha traído críticas de parte de la prensa azteca a lo cual el entrenador Gerardo Martino ha salido en su defensa.

"Las controversias no terminarán nunca, las comparaciones seguirán de manera infinita y que estaría bueno que tengan un corte no solo por los dos goles de hoy. Si futbolísticamente tiene cualidades para estar en la Selección, después de ahí estamos todos detrás de un rendimiento, pero por lo que voy viendo, es una historia que no le veo el final", comentó el timonel de la selección mexicana en rueda de prensa.

Funes Mori ha disputado tres partidos con México: un amistoso ante Nigeria y los dos de la fase de grupos de la presente Copa Oro. En el torneo de CONCACAF, el delantero se fue en blanco ante Trinidad y Tobago pero hizo doblete ante Guatemala.