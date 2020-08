Mexicanos Felipe Ponce y Bruno Martínez no pudieron viajar a El Salvador por vuelo humanitario

Felipe Ponce, volante de Alianza y Bruno Martínez, técnico de Alianza, no pudieron tomar el vuelo humanitario que partió este sábado desde la ciudad de México hacia El Salvador.

El motivo por el cual los aztecas no lograron retornar a suelo cuscatleco para presentarse con sus respectivos clubes en el inicio de pretemporada se debió a un desentendido en el proceso que tuvieron que hacer con las autoridades migratorias de México y El Salvador.

Tanto Felipe Ponce, como el estratega Bruno Martínez, junto con su auxiliar Aaron García se dieron cuenta que no habían llenado con todos los requisitos con los que migración de México da la autorización para viajar a suelo salvadoreño, así como lo hizo el técnico de la selección Carlos de los Cobos.

Ponce, Martínez y García llenaron un formulario en línea y compraron el vuelo que los traería a El Salvador, sin embargo, al llegar a capital azteca se dieron cuenta que hacía falta una petición tanto de Alianza, como de Once Deportivo a Extranjería y Migración para hacer oficial al cónsul de México y así tener la posibilidad de viajar.

"El tema es que no entendimos bien el procedimiento y no pudimos cumplir todos los requisitos. Ya habíamos comprado el vuelo, pero se nos va a reembolsar en otro vuelo, pero no pudimos viajar hoy y tenemos que esperar otro para poder viajar", dijo Bruno Martínez, técnico de Once Deportivo que en este momento se regresa a Monterrey, lugar donde reside.

Por el momento, los mexicanos tendrán que esperar a que se confirme la fecha del otro vuelo humanitario y así regresar El Salvador para poder realizar la pretemporada con sus respectivos clubes.

Felipe Ponce, por su parte, informó a través de su cuenta de Twitter que no pudo viajar por los ya mencionados inconvenientes.

"Me encuentro en la ciudad de México, el día de hoy viaje de mi ciudad para acá siguiendo el itinerario. No sé sabe hasta cuándo habría fecha de otro vuelo humanitario. Necesito poder viajar para reportar a la pretemporada con mi equipo Alianza que comienza el 1 septiembre", escribió Ponce.

CARLOS DE LOS COBOS REGRESÓ A EL SALVADOR

En horas de la mañana de este sábado 22 de agosto, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) Yamil Bukele confirmó que el técnico de la selección nacional Carlos de los Cobos logró cumplir con todos los requisitos para tomar el vuelo humanitario y así regresar a El Salvador.

El estratega azteca estará trabajando en los próximos días en una semi burbuja en el nuevo hotel de la FESFUT junto a un grupo de jugadores para preparar los partidos de la ventana FIFA de octubre, donde jugarán sus primeros partidos en la eliminatoria mundialista hacia Catar 2020.

La Azul jugará el 8 de octubre contra Granada en el estadio Cuscatlán y 11 del mismo mes, El Salvador visitará a Monserrat, ambos duelos del grupo A.