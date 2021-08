¿Metió Foster su gol contra Platense con la mano?

El gol del jamaicano Craig Foster, delantero del Once Deportivo, contra el Platense es motivo de polémica luego que una de las imágenes del partido muestra que el delantero caribeño impulsó el balón hacia la red, después de un rechazo del portero Nicolás Pacheco pero según este ángulo del video pudo haber sido con la pierna izquierda o con la mano.

La anotación de Foster fue el 1-0 parcial para el equipo ahuachapaneco en el estadio Toledo Valle, donde al final el Platense rescató un empate de1-1 con el gol del colombiano Víctor Landázuri.

Al ser consultado sobre la acción, el portero del Platense, Nicolás Pacheco reconoció que la jugada fue rápida y no pudo apreciar como definió el caribeño.

"Soy honesto, no puedo decir si la empujo con la mano o la empujo con la pierna. La jugada fue rápida y cuando tapo el primer remate voy al suelo y no pude apreciar como fue la anotación. El video genera polémica, pero yo no tengo una apreciación de lo que pasó en el momento exacto de definir, no puedo decir si fue con la mano", comentó Pacheco.

La secuencia del gol es un tiro de libre con cento al área, donde Foster mete un remate de cabeza que el portero Nicolás Pacheco rechaza pero el ángulo de la toma capta que el delantero caribeño trata de interceptar el balón con su pierna izquieda, pero también hizo un movimiento con su mano izquierda ante la mirada de su compañero Julio SIbrián (21) y el zaguero colombiano Wilber Arizala (2) y el delantero Camilo Delgado (16).

Foster marcó al minuto 45 y el tanto fue dado por válido por el árbitro Filiberto Martínez y sus asistentes. Este gol generó críticas para el jugador y el arbitraje.

"El mejor gol de la jornada, jajaja increíble nuestro arbitraje, gol del 11deportivo contra Platense", escribió Lisandro Pohl en su cuenta de Twitter.

Con el punto en el Toledo Valle, el Once Deportivo aseguró el segundo lugar de la tabla general de posiciones con ocho puntos, mismos que tiene el Chalatenango.

"Nos queda ese sinsabor, queríamos sumar de a tres y comenzar a ganar, pero al final el empate ayuda y toca ir a buscar el triunfo", dijo el guardamete sobre el 1-1.

Esto captaron las cámaras.

El mejor gol de la jornada, jajaja increíble nuestro arbitraje, gol del 11deportivo contra Platense. pic.twitter.com/czJrmS15dY — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) August 16, 2021