Metapán y Santa Tecla a definir al campeón de reservas

Luego de jugar el primer tiempo de la final de reservas entre Santa Tecla y Metapán, se decidió parar el juego por motivos de las lluvias que cayeron, antes, durante y después de dicha final, lo que perjudica a la final de la Liga Mayor que a la postre terminó ganando Alianza ante Águila.

PRIMER TIEMPO

¿Qué fue lo que sucedió en el primer tiempo? Los tecleños salieron al ataque, Adrían Flores anotó el primer tanto al minuto 10. Al 21’ volvió a poner su nombre en la cuenta. Dos minutos más tarde, Metapán descontó con un gol de penal de Kevin Román.

Con el marcador 2-1, Flores sumó su tercer gol del juego al 28’. Dos minutos más tarde, Aldair Pérez volvió a sumar para los pericos. Antes de terminar el primer tiempo, Román puso el segundo gol de los jaguares.

Edwin Abarca, gerente del Alianza, mencionó al medio tiempo que, "no aguanta la cancha (por la lluvia) y se ha decidido posponer la final de las reservas para el martes a las 2:00”, por lo que el juego quedó suspendido.

Sin duda, muchos jugadores y entrenadores hablaron sobre lo sucedido, ambos entrenadores mostraron su desconecto ante la falta de coordinación de la primera división.

"Ya había empezado a llover previo al juego. Si lo iban a suspender lo hubieran hecho antes de comenzar el partido y posponerlo pero lo hacen ya en el medio tiempo para cuidar la cancha para la final entre Alianza y Águila", dijo el técnico de Santa Tecla, Edgar Medrano.

Por su parte, el entrenador de Metapán, Samuel Maldonado, comentó que “Hay que pensar también en los chicos y en las fuerzas básicas y no solo en la mayor. Cuando empecemos a cuidar las inferiores vamos a progresar en nuestro fútbol. No era cualquier partido, era una final. Si iban a hacer esto por la cancha, no hubieran comenzado el partido en primer lugar”.

El segundo tiempo de la final de reservas se disputará este martes a las dos de la tarde en el estadio Cuscatlán. La entrada será totalmente gratis. El marcador al momento es de 4-2 a favor de los pericos.