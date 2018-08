Metapán sin “ambición” para marcar goles

El rostro del peruano Alberto "Chochera" Castillo reflejaba el sinsabor por no poder ganar tras ceder un empate sin goles en casa ante un Jocoro que se hizo respetar en cancha ajena.

"Así están las cosas, considero que seguimos careciendo de contundencia a la hora de definir y así no se puede ganar los partidos", lamentó el técnico de Isidro Metapán al final del partido.

Castillo valoró el trabajo de sus pupilos como "bueno, pero seguimos sin tener el hombre que maneje la pelota. Fagúndez no pudo porque lo marcaron bien, es allí donde se carece de alguien que ordene. No tenemos ambición por buscar la pelota y los goles, habrá que seguir trabajando en una semana comprimida donde no hay margen de error y donde habrá que buscar los tres puntos fuera de casa", admitió.

El Metapán tiene programadas dos salidas en las próximas jornadas. Ante Audaz el próximo miércoles en San Vicente y contra Firpo en el Cuscatlán.