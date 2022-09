El Metapán se mostró conforme con el empate ante Alianza a pesar del dominio jaguar sobre 25 minutos de juego. Omar Mejía y Milton Molina, técnico y capitán del equipo calero respectivamente, dieron su valoración sobre la repartición de puntos en la primera jornada del Apertura 2022.

Mejía dijo que no es fácil llegar al Cuscatlán y aguantar a Alianza. Además de sentirse satisfecho por el juego y los primeros minutos de juego. “Complicado venir a jugar a Alianza que es un equipo fuerte. Me quedo con los primeros 25 minutos que les hicimos daño y tuvimos control del juego. Después ellos se adueñaron del juego y supimos soportar y aguantar muy bien defensivamente. Rascar puntos en el Cuscatlán no es fácil”.

Omar dijo que el cansancio fue clave para durante el juego. “Me enfoco más en el buen estado que se encuentra Alianza, viene de competir en un torneo bastante fuerte. Cansancio normal porque el ritmo que le metió a Alianza es difícil”.

El técnico jaguar comentó que el equipo tuvo unas bajas y que por eso tuvo que echar manos de jugadores juveniles, sin embargo confirmó que le dará la oportunidad a muchos de ellos.

“Metapán le va a apostar mucho al joven, siempre y cuando demuestra las ganas de estar. Tuvimos cuatro o cinco bajas importantes que nos hicieron falta pero sin demeritar el trabajo de los que jugaron”, acotó.

Por su parte Milton Molina volvió a comentar que no es fácil jugar en el estadio Cuscatlán ante Alianza y que dejaron escapar la victoria luego de ir arriba 2-0.

“Sabíamos que era un partido complicado, venir a sumar aquí en el Cuscatlán es complicado y más con Alianza. Por ahí dejamos escapar la victoria al final de todo pero también no hay que demeritar el trabajo de ello”, mencionó.