Metapán recupera a Paolo Suárez para enfrentar al Alianza

El uruguayo Paolo Suárez logró recuperarse de la fisura muscular y estará a la disposición para el partido de vuelta contra el Alianza por las por las semifinales del Clausura 2017.Edwin Portillo, técnico del Isidro Metapán, confirmó que podrá contar con el mediocampista aunque no especificó si estará como titular o suplente este domingo en el estadio Cuscatlán.“Paolo hizo el entreno completo, está listo para este partido contra Alianza y para nosotros es una alegría, es un jugador importante. No está al cien por ciento, pero por la zona de la lesión podría estar en el banquillo o ingresar en el momento que el equipo lo necesita”, comentó Edwin Portillo.El charrúa se perdió el juego de ida en el Jorge Suárez Landaverde por una rotura en el posterior de la pierna derecha“Está al cien todos, todos han entrenado con normalidad y no hay pretextos. Paolo ha superado la lesión y todo está bien”, reforzó Fredy Vega, gerente del cuadro jaguar..El equipo calero hizo su última práctica el sábado, y en su itinerario está previsto llegar al medio día a San Salvador, almorzar y después al Cuscatlán.El partido está programado para las 3:15 de la tarde en el estadio Cuscatlán y el equipo necesita ganar a los albos para estar en la final del Clausura 2017.