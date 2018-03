Metapán reclama por el fichaje de dos jugadores con Alianza

El Alianza anunció hoy seis fichajes y entre ellos se incluyen tres exjugadores del Isidro Metapán: Narciso Orellana, Marvin Monterroza y Rudy Clavel. Pero la noticia no cayó en gracia en la interna calera y sus directivos aseguran que hay una ilegalidad en las contrataciones albas.

La directiva calera asegura que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en esta situación, ya que asegurá que tanto Marvin Monterroza como Rudy Clavel tienen contrato vigente con la institución metapaneca y no hubo un acuerdo para cesar los contratos.

Roberto Campos, directivo del Metapán y representante ante la primera división profesional, no reparó en señalar que la acción de la dirigencia paquiderma es ilegal. "Clavel y Monterroza tiene contrato con Metapán. De esta situación puede venir un castigo y dos novelas , cuando lo correcto es HABLAR!", escribió Campos en su cuenta de Twitter.

Seis minutos antes también colgó un mensaje dirigido a dichos jugadores y les recriminó por las fotos que Alianza hizo publicas hoy, donde Monterroza, Clave y Orellana aparecen con la camisa del Alianza. Campos les preguntó si las fotos se las hicieron antes de semifinales del Clausura 2017, fase en la cual enfrentaron precisamente al Alianza y los eliminó.

EL GRÁFICO intentó ahondar en el tema con Roberto Campos, pero no atendió su teléfono móvil.







Siempre en Twitter, Campos sostuvo una plática con Ménfis Rodríguez, dirigente de una de las barras del Alianza y le explica la situación de ambos jugadores:







LOS CONTRATOS

El gerente del Isidro Metapán, Fredy Vega, indicó que ya tenían previstas este tipo de situación y que por ello envíaron a la primera división y a la FESFUT un escrito explicando la situación por la que atraviesa el equipo, luego de un allanamiento hecho por la Fiscalía General de la República (FGR) en el cual incautaron mucha documentación, incluyendo los contratos de los jugadores.

"Para nadie es un secreto la situación que afronta el club y en este momento los contratos los tiene la Fiscalía, pero llegará un momento en que los devolverá (no precisa fecha de devolución) y quedará evidenciado el periodo que aún les falta por cumplir a ambos jugadores. Hemos solicitado a la fiscalía que nos mande copia certificada de los contratos para evitar que se cometan atropellos a la institución en este momento", explicó Vega.

El gerente mencionó que cierran las puertas a negociaciones y admitió que sobre Monterrosa han existido pláticas con Alianza.

"Hay que decir lo que en verdad ha pasado. Sobre Marvin si han existido pláticas y al parecer todo podría terminar bien para ambos equipos, pero en el caso de Clavel no ha existido nada de comunicación. El jugador solo vino y dijo que no quiere seguir y que no quiere estar más, pero no es solamente irse y nada más. Aunque tiene número de reserva es un jugador importante para el Metapán y tiene dos años de contrato", dijo.