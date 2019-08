Metapán quiere volver a jugar de noche en el Jorge Suárez

En el juego anterior como local, ante Sonsonate, la dirigencia de Isidro Metapán programó para domingo por la tarde. Eso fue a raíz de que la FESFUT no le autorizó a jugar en horario nocturno, debido a que le hacía falta para cumplir con los 800 lux en sus fanales.

Este miércoles por la tarde, el presidente del equipo calero, Rafael Morataya, confirmó a Deportes Grupo LPG que por la fecha 3, ante El Vencedor, programará su partido para este sábado a las 7:00 de la noche, en el estadio Jorge Suárez.

El dirigente dijo que quedará a la espera de que la liga apruebe que los jaguares jueguen a esa hora.

"Es mentira que la gente va a llegar al estadio en domingo por la tarde. Pero si en juegos de CONCACAF se permite que se juegue en el Cuscatlán, que no tiene los 800 lux, por qué no nos van a permitir a nosotros. Solo para exigir son buenos y para apoyar no. Es el mínimo lo que nos hace falta a nosotros", apuntó Morataya, quien aseguró que solo en algunos fanales hace falta llegar a 800 lux.

Pero será hasta la reunión de la Liga cuando el equipo metapaneco tendrá confirmación sobre si podrá volver a jugar de noche en la cancha del Jorge Suárez Landaverde.