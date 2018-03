Metapán podría ser sancionado por realizar un fogueo en Guatemala

Tener un amistoso en Guatemala podría salirle muy caro al Isidro Metapán. El conjunto jaguar puede ser castigado por FIFA tras disputar, el pasado sábado, un partido amistoso ante el Sacachispas de la segunda división chapina, según ha confirmado hoy Mario Monterrosa, secretario de UNCAF.

“FIFA podría sancionar. Es posible que venga una sanción para el Metapán. Tendría que ser al equipo, pero no tengo claro qué sanción podría venir”, apuntó el dirigente de UNCAF, primera jurisdicción a la que pertenece el balompié salvadoreño.

La sanción surgiría debido a que la FIFA castigó el año pasado a la Federación Guatemalteca de Fútbol (FEDEFUT), lo cual impide a su selección nacional y a sus equipos afiliados participar en competiciones internacionales y tener partidos con otras asociaciones afiliadas a la FIFA.

Adela de Torrebiarte, presidenta de la comisión normalizadora de la FEDEFUT, aseguró que el Metapán incurrió en un error al haber disputado ese amistoso contra Sacachispas.

“Hay una prohibición de FIFA y CONCACAF de no tener ninguna relación deportiva y administrativa para Guatemala con las demás federaciones”, dijo la directiva guatemalteca en plática con EL GRÁFICO.



A esa sanción de FIFA también se uniría una sanción de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

¿QUIÉN LO AUTORIZÓ?

De acuerdo con Fredy Vega, gerente del Isidro Metapán, el trámite se realizó con el aval de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), algo que fue negado por el secretario general de esa institución, Luis Pérez Guerrero.

"Que yo recuerde a mí no me pasaron la petición de autorización para que Metapán fuese a disputar ese partido. Me imagino que eso le puede traer problemas al Metapán, porque Guatemala está castigada. Puede haber una sanción, está sujeto a eso", apuntó.

Pero Vega sostiene: “Pedimos permiso aquí y nadie nos dijo que no. Vamos a publicar la nota que presentamos a la FESFUT, para demostrar que hicimos la solicitud necesaria. Queremos argumentar que hicimos el trámite teníamos que hacerlo. Si nos decían que no teníamos que viajar, no viajábamos”.

En esta imagen se puede apreciar la correspondencia que envió el Metapán a la primera pidiendo el permiso para el partido:





Y en esta, una carta en la cual la Liga Mayor aprueba el encuentro, firmada por Eliseo Juárez, gerente de la primera división profesional:





La CONCACAF aún no ha tomado postura sobre lo ocurrido. Cabe mencionar que la Universidad de el Salvador canceló en último momento su partido amistoso contra el Cobán Imperial, también de Guatemala, que estaba previsto para ayer, por dicha situación.