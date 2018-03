Metapán no quiere especular y será ofensivo ante el Firpo

El Isidro Metapán no se confía de la ventaja deportiva que le otorgó el finalizar en cuarto lugar durante la temporada regular del Clausura 2017 y visitará mañana al Firpo con la idea de ganar y sellar el pase a semifinales.

Y para lograr la clasificación contarán con el aporte del delantero jaguar David Rugamas. Si "Tony" marca en el estadio Sergio Torres de Usulután llegará a la cifra de 50 goles en torneos cortos.

La idea, como es lógico, entusiasma al ariete de 27 años: "En este tipo de fases todos queremos estar y en lo personal quiero hacer un buen papel, quiero meter goles, porque uno de delantero vive de eso y uno quiere buscar algo más en este tipo de juegos".

Sobre su oponente del miércoles, Rugamas opinó que el cuadro pampero es "difícil". "El Firpo es un equipo que ha hecho un buen torneo. Tenemos una pequeña ventaja por la posición en que clasificamos (cuartos) pero no nos confiamos y queremos sacar un buen resultado desde el primer partido", externó.

Rugamas, que superó una lesión en su rodilla, suma por el momento dos tantos en el Clausura 2017 (le anotó al Limeño y al Pasaquina) y jugó casi todo el partido que empataron 0-0 con el Santa Tecla, por la fecha 22.

CON UN "HOMBRE DE LA CASA"

Agregó que los caleros tienen en mente sacar adelante al equipo, que hoy cuenta con un hombre de la casa como su timonel: Misael Alfaro. "Todos lo conocemos, es una persona que da mucha confianza, nos deja jugar un poco más", valoró el oriundo de San Juan Opico.

Sobre la salida de Roberto Gamarra, "Tony" dijo que han pasado página y solo piensan en avanzar y competir por la undécima corona. "Ya olvidamos lo que pasó (con Gamarra) y no tiene sentido estar recordándolo, no vale la pena, más en la instancia en que estamos metidos y no nos queremos quedar tampoco", finalizó.