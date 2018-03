Metapán insiste en que Jorge “el Zarco” Rodríguez debe volver

SAN SALVADOR. La problemática entre el Isidro Metapán y el entrenador Jorge Rodríguez podría tener un descenlace definitivo este lunes, ya que mañana será el día en que la dirigencia occidental haga valer la legalidad de su contrato ante la primera división profesional.

El Metapán quiere que el contrato vigente con el entrenador nacional se respete y que este vuelva a la interna calera y lo culmine, es decir por seis meses más. Pero Rodríguez ya está dirigiendo al Alianza y él no quiere regresar.

El gerente del equipo metapaneco, Fredy Vega, no quiso profundizar hoy en la temática y solo mencionó que la intención de la dirigencia calera es “hacer que se respete la vigencia del contrato (seis meses más) y que el técnico vuelva al equipo. Es algo penoso pero la situación (económica) que atraviesa el club ha provocado que el equipo requiera nuevamente al técnico”.

Óscar Flores, miembro de la directiva metapaneca, adelantó que la dirigencia podría ofrecer una conferencia de prensa para externar su postura sobre la problemática.

"Yo podría externar mi punto de vista, pero lo más adecuado es que sea una opinión de junta directa y por eso valoramos dar a conocer nuestra postura. Lo que sí puedo mencionar es que no todo lo que se ha dicho (por parte de Jorge Rodríguez) es cierto", mencionó.

Flores también quisó dejar en claro que en un principio se contaba con el profesor René Ramírez para continuar en la institución metapaneca, pero una llamada telefónica ensombreció el clima de cordialidad.

"Le hablé al profesor para decirle que él seguía siendo parte del proyecto y en cambio obtuve una ultrajada bastante grande por parte del preparador físico, quien me manifestó que ya no quería seguir en el equipo. No son problemas de ahora", manifestó Flores.

GAMARRA, INSCRITO

El Isidro Metapán trabaja bajo las órdenes de Gamarra y Alfaro desde el 20 de diciembre, y el pasado 5 de enero la institución inscribió su nómina preliminar para el Clausura 2017, donde reafirma a Gamarra como técnico principal del equipo mayor y a Osvaldo Figueroa como timonel de los equipos de reserva y sub-17.