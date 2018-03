Metapán igualó ante el UES y ahora ocupa el segundo lugar

El Isidro Metapán no pasó del empate 0-0 ante el Universidad y dejó escapar una gran oportunidad de clasificarse, a falta de cinco jornadas para cerrar la fase de clasificación, a la siguiente ronda. Por su parte, el UES igualó al Dragón en la lucha por no descender.Los caleros manejaron los hilos del partidos desde el arranque del partido, mientras que los escarlatas salieron al campo con la convicción de sacar un resultado positivo de suelo cementero.El juego sufrió un parón, que vinó a bajar el ánimo en ambos equipos, luego que al minuto 39 hubo un breve apagón y tuvieron que pasar cinco minutos para que se reanudaran las acciones.Tras la reanudación del encuentro, los equipos fueron más especulativos y no arriesgaron mucho en ataque.En la etapa complementaria, la dinámica no varió y el duelo se disputó por mayor tiempo en el mediocampo, sin jugadas de apremió sobre la portería rival.El empate garantizó el segundo lugar a los caleros, a dos puntos del Alianza, mientras que los universitarios igualaron al Dragón en la lucha por el no descenso.