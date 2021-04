Metapán golea al Sonsonate en el Calero

La lucha por la clasificación sigue en vilo. El Metapán tuvo que remontar el partido pero al final se llevó una cómoda goleada sobre el Sonsonate que lo mantiene firme en la clasificación. Los caleros vencieron 5-2.

El Sonsonate, por su parte, ha tenido una temporada para el olvido, terminó pidiendo la hora y volvió a evidenciar que no está para competir y no es obstáculo para nadie en el torneo.

Ya en el partido, Metapán buscaba la portería pero fue el Sonsonate el primero en golpear y gracias al juego aéreo en córner de los cocoteros que Enner Orellana hizo efectivo en un momento clave, cuando los caleros pisaban con frecuencia el área visitante.

Jorge Morán mandó el centro para que Orellana superara la última línea defensiva local para mandar el cabezazo con la suficiente potencia para evitar los reflejos del guardameta de los caleros.

Pero Metapán no bajaba los brazos. Los de Juan Cortés controlaban la posesión y generaban llegadas con más precisión y aprovechando la velocidad por las bandas, con Juan Barahona como referente.

El gol era cosa de tiempo. Guillermo Vernetti lo confirmó en 40 minutos tras un balón retrasado que le permitió al jugador, desde atrás, colocar el balón lo suficiente para darle la igualdad a los de casa.

Poder a poder

Para el complemento, el ritmo de juego se mantuvo. El equipo cocotero, sin embargo, no tiraba la toalla y a diferencia de otros partidos de esta temporada, los de Fabio Castroman apretaban por volver a la ventaja en el marcador pero la alegría duró poco.

Al 52. Jhon Machado aprovechó la desconcentración de la defensa cocotera que le permitió entrar y anotar para confirmar la remontada metapaneca a pesar de un luchador Sonsonate que se cansó de dejar ir las ocasiones de gol.

La cuenta se aumentó luego de un penal que Juan Barahona hizo efectivo y el partido ya tenía color y ganador pero todavía hubo tiempo para incrementar la ventaja.

Metapán anotó el cuarto en los pies de Wálter Chigüila y Marvin Márquez cerró la cuenta y la goleada del local, que sigue firme en la pelea por la clasificación ante un rival que ya no pelea por nada en el torneo.