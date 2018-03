Metapán fue el único ganador en el debut del Apertura 2017

#STCvsFAS | ¡GOL del #STC! Gol de Lorenzo Frutos (33'). Santa Tecla 1-0 FAS. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Jul 29, 2017 at 5:03pm PDT

El fútbol de la primera división regresó este sábado. Santa Tecla y FAS se encargaron de dar el puntillazo inicial al Apertura 2017, para el cual varios equipos han tirado la casa por la ventaja en cuestión de fichajes para intentar arrebatar el lugar a los tecleños.En la primera jornada, el mediocampista Gerson Mayén es la principal ausencia en el 11 titular del Santa Tecla, después que se confirmara su cesión al Cafetaleros de Tamaulipas, de la segunda división de México. En FAS, mientras tanto, la principal novedad es el regreso de William Maldonado, quien hoy se mide ante sus ex compañeros.El duelo tuvo inicio bastante enredado, aunque el FAS fue quien comandó las acciones y llevó peligro sobre la portería tecleña, que supo reaccionar a tiempo para despejar el esférico de manera apresurada, facilitando la recuperación a los felinos.La primera polémica del campeonato se registró al minuto 13, cuando el portero tecleño Joel Almeida intentó despejar de cabeza un balón peleado por Guillermo Stradella, pero el ariete fue embestido prácticamente por el meta, aunque el árbitro Iván Barton no sancionó nada, propiciando los reclamos de los felinos.Después FAS lo intentó con dos tiros libres que no significaron mayores problemas para el portero Joel Almeida, mientras que en el otro la meta el paraguayo Lorenzo Frutos se estrenó como goleador del Santa Tecla al minuto 32 después que conectara un disparo desde fuera del área que se metió pegado al poste del argentino Matías Coloca.Cuatro minuto después FAS tuvo la oportunidad de empatar el marcador, por medio de un penalti, pero el portero Almeida fue figura al desviar el tiro de Raúl Renderos, aunque dos minutos después Julio Amaya igualó el partido con un tiro libre que pasó en medio de la barrera y sorprendió al portero tecleño.En el segundo tiempo de nueva cuenta fue Amaya el que salió a relucir cuando cobró otro tiro libre que se coló en el ángulo de la meta de Almeida para el 2-1.Y faltando 11 minutos para el final Marlon Cornejo marcó el 2-2 después de una aparente mano de Harold Alas.Antes de iniciar el juego se llevaron a cabo los actos oficiales de inauguración. Acá te dejamos algunas imágenes.En el estadio Cuscatlán Águila abrió el torneo debido a que el estadio Juan Francisco Barraza debía pagar juego de castigo. Ahí los emplumados reciben a un Sonsonate que ha cambiado casi por completo su plantel al punto de mostrar a ocho jugadores que no estuvieron en el torneo anterior en su equipo titular.Los cocoteros fueron los primeros en asustar después de varios descuidos defensivos, aunque ni Carlos Carrillo ni Ibsen Castro pudieron definir ante la meta del portero Walter López, quien suplió la ausencia del lesionado Benji Villalobos.Y esos fallos no los perdonó el paraguayo Javier Lezcano cuando tuvo la oportunidad al minuto 32. El sudamericano conectó de cabeza un centro desde la derecha para vencer a Henry Hernández que no salió de la línea de gol.Pero al regresar del mediotiempo Ibsen Castro empató el marcador al aprovechar un fallo defensivo y quedar solo frente al portero Walter López al que se sacó con un amague para marcar a puerta vacía.En el estadio Jorge Suárez Landaverde, se cerrará la jornada sabatina con el choque entre Isidro Metapán y Pasaquina.Los caleros han renovado casi por completo su escuadra después de las salidas de Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Rudy Clavel y Josué Odir Flores.Sin embargo eso quedó atrás apenas al minuto seis con el gol de McKaully Tulloch, y el mismo jamaiquiuno amplió la cuenta al 18.Ya en el segundo tiempo fue Cristian Sánchez el que cerró la cuenta.