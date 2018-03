Metapán finiquitó a Hinestroza pues desajustaba las cuentas

Fredy Vega, gerente del Isidro Metapán, confirmó que entregaron el finiquito al delantero colombiano Luis Hinestroza para que se enrole con cualquier otro equipo ante la imposibilidad económica de mantenerlo en las filas del equipo calero.

Vega fue claro en señalar que “que tenga la mejor de las suertes, ya le entregamos su finiquito. No entraba en los planes del equipo, se habló con él en diciembre (2016) para saber si venía, luego no vino, y el equipo tenía que buscar otras opciones. Cuando no se sintió (aceptó) con lo que se había acordado (salario) en aquel tiempo se buscó otra opción dentro del presupuesto nuestro. No hay presupuesto para cubrir sus pretenciones económicas”.

Sobre esta situación Hinestroza afirmó que su intención era poder obtener sus documentos para poder negociar con otro equipo, aunque aceptó que de parte de la junta directiva hubo promesas que no se llegaron a cumplir.

"Me prometieron cosas y nunca me cumplieron, porque hay que hablar con la verdad. No me cumplieron, pero en este momento, el dinero no era mi atención. Lo que más me importaba era el finiquito", afirmó el jugador.

El factor económico impidió que Hinestroza llegara al equipo para el Clausura 2017 según el directivo, “el equipo se planifica en base a un presupuesto, cuando se cubre, no podemos agarrar a un jugador solo por estar con contrato vigente, para no hacerle daño y bloqueo su trabajo, porque él vive de esto fue que mejor le entregamos el finiquito, que Dios le bendiga y que tenga suerte”.

Sobre la conformación del equipo, detalló que está casi completo para encarar el Clausura 2017, “ya estamos prácticamente completos, no creo que lleguen más refuerzos nacionales, a no ser alguien extraordinariamente bueno y que se ajuste a nuestro presupuesto”.