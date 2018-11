“Metapán es un equipo que siempre incomoda”

Erick Dowson Prado, técnico del FAS, salió del estadio Jorge Suárez Landaverde de Metapán satisfecho de la labor de sus pupilos, tras empatar sin goles ante los caleros y meterse a cuartos de final en cuarto lugar.

"Nuestro objetivo era alcanzar el tercer lugar. Nos descuidamos en un par de partidos como el anterior (ante Audaz), pero eso no desmerita el esfuerzo hecho por los muchachos para estar ahora en el cuarto lugar, que nos brinda precisamente esa ventaja deportiva de decidir la serie ante Isidro Metapán jugando en casa. Eso es importante y afrontaremos esta serie con la misma responsabilidad", argumentó el técnico tigrillo.

Sobre dicha serie ante los jaguares en cuartos de final, Prado externó que "es un equipo que siempre incomoda y que tiene lo suyo, pero que somos capaces de superarlos. Es algo que debemos demostrarlo en 180 minutos".

Prado no valoró que el empate sin goles haya sido un negocio para ambos equipos, ya que admitió que "venimos a buscar los tres puntos. Defensivamente creo que cumplimos lo que planificamos, nos faltó un poquito de espacio, un poco de chispa en las transiciones, en algunos aspectos ofensivos que debemos mejorar a fin de afrontar esta serie entre semana y buscar un cupo en semifinales".

Finalmente, Prado no mostró preocupación por no poder ganar en sus últimas tres salidas y afirmó que "es un tema que no me llama a preocupación. Seguimos buscando corregir errores, seguimos faltos de contundencia a la hora de definir y espero que todo esto cambie en los dos juegos que sostendremos ante Metapán los cuales serán distintos a este".