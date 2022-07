Metapán derrota a Platense con lo justo

El Isidro Metapán sacó tres puntos importantes con un juego bien aplicado en todas sus filas. Aprovechó un descuido en la zona baja del Platense para poner el gol de la victoria y luego se refugió entre sus filas para aguantar el marcador.



Los plateados lo intentaron pero el escudo jaguar estuvo sólido de inicio a fin.







Marlon Cornejo abrió el marcador el rechazo del portero plateado al tiro libre de Leandro Martín sobre el minuto cinco. El extremo calero aprovechó que la zaga no pudo contener el riflazo y la mandó al fondo para poner en ventaja a la casa.



Esto dio confianza a los jaguares que siguieron con su buen ritmo para abrir espacios. En un contragolpe, Gregori Díaz mandó a profundidad para la galopada de Óscar Cerén, que superó cuanto elemento se le puso enfrente y se coló hasta la cocina. Mandó el centro para que Bryan Ortega definiera de cabeza, pero no pudo darle dirección al balón.



El mismo Ortega tuvo otra oportunidad al 10’ cuando, tras un balón filtrado, se quitó a un rival y en el mano a mano con el cancerbero quiso definir por arriba pero se fue desviado el remate dejando escapar el segundo tanto para los locales.



Los viroleños respondieron con mucha presión y elementos para buscar el marco rival. Sin embargo, la zaga jaguar estuvo bien parada para cerrar espacios y salir en velocidad.



John Machado lo intentó en los linderos del área, pero atento el meta Óscar Arroyo para contener el juego aéreo y los disparos de larga distancia. Gregori Díaz también fue un elemento vital para retener el balón y darle salida al equipo.

Ya en la parte de complemento, el cuadro plateado buscó con más ímpetuo el ansiado empate y tuvo contra las cuerdas a os jaguares. Sin embargo, le faltó definición a pesar de mandar algunos centros que no tuvieron receptor.



Los pupilos de Héctor Omar Mejía se aplicaron bien al esquema con el fin de presional y no dejar que el rival pudiera complicarlos. En los últimos minutos, y con los ajustes necesarios, pudieron emparejar las acciones e incluso aumentar la cuota en el marcador.