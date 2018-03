Metapán dejó contra las cuerdas al FAS

SANTA TECLA 2-2 LIMEÑO

El FAS complicó mucho más sus aspiraciones de subir en la tabla de posiciones, luego de caer goleado en casa por marcador de 0-3 ante el Isidro Metapán, que saltó al segundo lugar de la tabla de posiciones, que comanda el Alianza con 21 puntos, uno más que los caleros.Los felinos saltaron al terreno de juego con la concentración necesaria para no cometer errores en el traslada del balón, pero no mostraron mayor peligro en los primeros minutos del duelo. El Metapán, por su parte, mantuvo el orden táctico y le dejó por breves momentos la iniciativa a los santanecos.Los tigrillo no tuvieron mayores complicaciones para controlar las acciones en el primer tiempo, pero sin tener peso en el ataque, lo que permitió que los caleros supieran controlar las embestidas santanecas.En el segundo tiempo, el Metapán adelantó filas y aprovechó la velocidad de Romeo Parkes. Un balón filtrado al jamaicano provocó un error por parte del portero Matias Coloca, al salir de forma apresurada y chocar con su propio compañero, Rubén Marroquín, situación que fue aprovechada por Parkes para anotar el primer gol del encuentro sobre el 60'.La presión del Metapán no bajó y aprovechó los espacios que dejaron los tigrillos, que se lanzaron por el gol de la igualdad. Sobre el 84', Parkes recibió una asistencia de Odir Flores y definió al borde del área, para aumentar la cuenta.Sobre el 89', una nueva llegada de Parkes complicó a los santanecos, que no encontraron el camino al gol. Parkes ingresó al área y se sacó la marca del portero Coloca, intentó definir de primera instancia, pero su disparo fue rechazado por los defensores. El rebote le quedó y decidió asistir a José Ángel Peña, quien sólo empujó el balón al fondo de la red.Así salió FAS:Coloca; Marroquín, Cerritos, Renderos, Jiménez; Orellana, Flores, Morán, Stradella, Alfaro; Murialdo.Así salió Metapán:Pleitez; Castellón, Tambe Ndep, Clavel, Guirola; Parkes, Peraza Campos, Flores, Cisneros; Ramos Peraza y Ramos.En el estadio Las Delicias, el Santa Tecla se adueño del balón desde el arranque pero el Limeño metió pierna en el mediocampo, complicando las aspiraciones tecleñas de generar peligro constantemente. Luego de 15 minutos, el juego se niveló y el Limeño también tuvo proyección a gol.Sobre el minuto 17, Francisco Valladares puso en ventaja a los visitantes, a pesar de ser los tecleños los dominadores del juego.La respuesta tecleña llegó por intermedio de Gerson Mayén, quien sobre el minuto 29 igualó el marcador con un golazó.En el segundo tiempo, el Limeño le cedió la iniciativa a los tecleños, pero se descuidó en defensa y supo mantener controlado a los delanteros verdiazules.El Santa Tecla tuvo la paciencia necesaria para descifrar el cerrojo defensivo oriental y al minuto 61, de nueva cuenta Gerson Mayén aumentó la cuenta para los tecleños.El Limeño no bajó los brazos y sacó provechó de un contragolpe para igualar el marcador en el estadio Las Delicias, a pesar del intento de despeje de Iván Mancía, tras el disparo de Martir Contreras.