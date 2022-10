Metapán confirma su clasificación y elimina al Once Deportivo

Metapán confirmó su clasificación a cuartos de final a falta de una jornada por disputarse de la fase de grupos tras ganarle 2-1 al Once Deportivo, equipo que acabó sus posibilidades de clasificación tras caer en el Jorge "Calero" Suárez.



Los goles de Gregori Díaz y Luca Orozco fueron suficientes para que los dirigidos por Hector Omar Mejía lograran terminar un partido sufrido, jugado con un hombre menos desde los 38 minutos, y con un Once Deportivo impulsado ofensivamente desde el inicio del segundo tiempo. Los pupilos de Rodolfo Góchez tuvieron cerca de amargarle la noche a los caleros con un gol de Marcelo Díaz.

Y es así como con 15 puntos, el Metapán depende de si mismos para quedar en la segunda posición en la última jornada de la fase de grupos donde jugarán ante el Atlético Marte.



El Metapán aparecía nuevamente en su fortín con la intención de ganar para así confirmar su pase hacia los cuartos de final, mientras que el Once Deportivo buscaba un triunfo de visita para no acabar con sus opciones de poder clasificación a la siguiente fase.



Los planteamientos desde los banquillos tambien eran claros. Héctor Omar Mejía le apostó a un claro 4-4-1-1 buscando hacer daño por las bandas con Marlon Cornejo y Christian "el Chicle" Aguilar y con la creatividad de Gregori Díaz como pivote para alimentar al centro delantero colombiano Carlos Salazar. Por su parte, Rodolfo Góchez confío en un equipo plagado de juventud teniendo como referencia a los ex seleccionados sub23 como Melvin Cartagena y Marcelo Díaz en el centro del campo, además de la agilidad y creatividad de Levin Rojas por detrás de Adrian Muro.



Sin embargo, Metapán mostró superioridad desde el inicio. La marca de la casa se impuso y sobre el minuto 3, un pase aéreo filtrado sobre el area hizo que Carlos Salazar lograra aguantar la marca para que Diego Gregoria llegara desde atrás para romper el hielo con un zurdazo que se coló en la red de William Mancía, traicionado por la rapidez que generó la lluvia con el balón, lo cual hizo imposible evitar el primero e la noche.



El arma del Once Deportivo era el contragolpe. Metapán dejaba muchos espacios durante la transición de ataque-defensa cuando buscaba alargar la ventaja y los de "Fito" Góchez intentaban sacar tajada de ello.



Fue así como Óscar Pleitez, poco a poco, fue ganando protagonismo en el cotejo porque fue el culpable de que el Once Deportivo no marcara durante los siguientes minutos. Por ejemplo, en el minuto 12, Ronald Benavides protagonizó una gran jugada individual por la derecha tras un pase de Melvin Cartagena. Benavides incluso dejó tirado a Güirola en su propia área para luego intentar con un potente disparo raso que Pleitez, increíblemente, detuvo bajo un palo de lluvia.



Tres minutos más tardes, Metapán casi y paga caro nuevamente sus desatenciones a la hora de regresar a defender porque en una nueva gran actuación individual de Benavides por la derecha, el Once Deportivo perdonó la ocasión para igualar las acciones, luego que Adrian Muro fallara frente a una portería sin Pleitez, pero que en una acción audaz, los zagueros lograron evitar que el balón entrara hasta el fondo de la red.





Errar esas ocasiones tuvo consecuencias graves para Once Deportivo, porque en la siguiente jugada de corner para Metapán (23'), Luca Orozco apareció en el centro del área con testarazo imposible de quitar para Kevin Mancía. Significó el 2-0 y todo se ponía cuesta arriba para el conjunto negriamarillo.



La etapa final del primer tiempo fue en gran medida dominada por Metapán hasta que en una acción sobre el borde del área, durante un tiro libre a favir del equipo local, Iván Barton expulsó con roja directa a Marlon Cornejo, luego que el dorsal 7 de los jaguares le propinara un golpe a William López. Los de Omar Mejía jugaron con un hombre menos desde los 38'.





EL ONCE TOMÓ LA INICIATIVA

La segunda parte del partido inició con un gran ímpetu por parte del Once Deportivo, quien consciente de tener un hombre más sobre el campo, buscaba descontar en el tablero lo más antes posible y así poder buscar rescatar unidades.



Metapán se vio mermado ante la insistencia del equipo visitante. Los constantes intentos por ambas bandas ponían en una situación incómoda a los dirigidos por Héctor Omar Mejía.



Fue hasta el minuto 52 que los negriamarillos generaron una opción clara de descuento luego que Benavides ingresara por la derecha para ser derribado por Bayron López a lo que Barton sin titubear señaló la pena máxima desde el manchón penal.



Marcelo Díaz fue el encargado de cobrar de manera exitosa el penalti tras vencer a Óscar Pleitez sobre los 53 minutos. Los visitantes se ponían a tiro de empate con una gran cantidad de minutos por delante.



Sin embargo, los siguientes minutos de juego fueron protagonizados por un fútbol brusco, con mucha pierna fuerte y varias tarjetas amarillas por parte del colegiado Ivan Barton, lo que generó una disminución de juego ofensivo por parte de ambos equipos.



Metapán se resguardo en su campo e intentó hacer daño a la contra, mientras que el Once Deportivo intentó materializar el empate, pero sobre pasaron los minutos el equipo perdió claridad en ataque.



EL ONCE DEJÓ ESCAPAR EL EMPATE

Rodolfo Góchez se acabó sus cartas de cambio y con jugadores como Josue Rivera, Christian Martínez, Israel Landaverde y Javier Bolaños buscó el empate sobre los últimos minutos.



Y luego de dominar en la cancha y estar encimado en el área de Metapán, una escapada de Josué Rivera por el interior izquierdo del área y un centro a medio cuerpo retrasado hizo que Christian Martínez fallara la mejor ocasión del segundo tiempo tras tirar hacia arriba del larguero el cuero.