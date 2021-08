Metapán busca su primera victoria del torneo

El Metapán se alista para el choque de la cuarta fecha del Apertura 2021 frente al Jocoro con el objetivo de sumar su primera victoria. Los caleros vienen de empatar ante el Águila entre semana (2-2) y para el entrenador Juan Cortés aún hay ajustes por realizar.

El equipo occidental ha disputado tres partidos en el certamen en donde empató ante el Marte (0-0) luego cayó ante el Santa Tecla (3-0) y el citado tablas ante los emplumados. Dentro de la mejoría mostrada por el equipo calero está el gol, que tanto lo buscó en las primeras dos fechas.

"Estamos tranquilos. Estamos trabajando de la misma forma siempre, con esa fe y optimismo y en el fútbol no siempre uno más uno es dos, sino que vamos con el trabajo. A veces entran las ocasiones y otras no", dijo el entrenador Juan Cortés.

"Hay cosas por corregir, tenemos errores puntuales en defensa que nos cuestan goles, pero hemos generado cinco o seis ocasiones y eso nos ha ayudado. Pero tenemos que mejorar en todas las líneas pues en defensa damos facilidades. Los goles que nos hace Águila son errores de nuestra línea", agregó.

Para este duelo del sábado por la noche, el equipo jaguar aún no puede contar con el colombiano Luis Copete y el español Juanra García que no tienen la documentación lista para jugar. "Esperamos que puedan tener todo en regla cuanto antes", expuso el timonel. En cuanto al delantero Cristian Gil, salió resentido entre semana pero de acuerdo al cuerpo técnico, no hay inconvenientes para que pueda jugar.

"Hicimos un buen partido (ante el Águila), hay que exigirnos y ahora le apuntamos a Jocoro. Queremos ganar y esperamos hacer los ajustes. Estamos tranquilos y sabemos que el trabajo es la clave para la victoria", indicó.

Para este duelo frente a los fogoneros no podrán contar con el delantero Marvin Márquez, que se perderá el resto del campeonato por una rotura de ligamentos cruzados, mientras que Fernando Castillo también podría decir adiós al certamen.