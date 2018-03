Metapán analiza un cambio de cancha

El representante del Isidro Metapán, Roberto Campos, indicó este sábado que el club jaguar considera moverse del estadio Jorge "Calero" Suárez para sus juegos de local, con miras a tener más ingresos de taquilla.

Esta medida se tomaría debido a la poca asistencia que han tenido los metapanecos en sus encuentros en la ciudad calera, por lo que este sábado, a horas del choque con Águila, publicaron un mensaje en sus redes sociales.

"Día de tomar la palabra apoyado (sic) o guardar silencio si nos vemos en la necesidad de buscar otra cancha para estar al día (con los salarios)", menciona el club jaguar en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Campos amplió: "Estamos esperando la reacción de la gente, pero si no (la hay), tendremos que buscar una opción. Esto no es bajo ninguna circunstancia una amenaza, es más bien un estado de conciencia".

Asimismo, puso ejemplo de posibles sedes para ejercer la localía en el Apertura 2017.

"Nosotros, si tuviéramos la necesidad de hacerlo (jugar fuera del Jorge Suárez) podríamos movernos al (estadio Jorge) 'Mágico' (González) o a la cancha de la Universidad de El Salvador, sería una buena opción en caso de jugar contra Alianza, por ejemplo", manifestó.

El dirigente metapaneco indicó que, ante los problemas, "no podemos tapar el sol con el dedo y no hablar las cosas como son. Hay necesidades que todos conocen, por ejemplo, no tenemos patrocinadores, y aún así estamos al día".