Metapán acabó sin cuerpo técnico

Los entrenadores de Metapán, Edwin Portillo y Misael Alfaro, se fueron del campo al inicio de la segunda parte. El árbitro del juego, Francisco Quinteros, consideró que los dos estrategas reclamaron por el segundo tanto de Firpo. Antes de irse del campo, Portillo quiso ir cerca de Quinteros para reclamarle de frente. Para evitar eso, Alfaro tuvo que intervenir, pero al final el colegiado botó a los dos estrategas.

"Mi expulsión es ridícula, porque yo entro a parar al profesor Portillo, no entro a hacer una ridiculez. Me voy con el sinsabor de tener árbitros que dejan mucho que desear, pero no todos. Hubo muchas jugadas en la que dejó mucho que desear. El profesor Portillo ya iba sobre el arbitro y casi le pega y por eso entro a la cancha. La prepotencia con la que se menejan los árbitros es tremenda. Creo que deben cambiar su mentalidad. No estamos en Europa, estamos en El Salvador, que acepten cuando erran", apuntó Alfaro.

Por otra parte, el asistente técnico de Metapán destacó los 20 puntos que sumó el equipo jaguar en la primera vuelta del Apertura.

"Los jugadores han hecho un desgaste tremendo. Este equipo tiene una planilla de $28,000 menos que el torneo anterior. La meta que teníamos era sumar entre 17 y 18 puntos en la primera vuelta. Ahora queda esperar la segunda vuelta donde hay equipos que se pueden caer. Nosotros no podemos cantar victoria", indicó Alfaro