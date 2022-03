Metapán-Alianza, el plato fuerte de la jornada

La segunda vuelta del Clausura 2022 arranca este fin de semana y el Isidro Metapán se cita con el Alianza en el "Calero" en un partido de buen calibre. Los jaguares quieren pensar más en la parte alta de la tabla general del certamen que en la acumulada, y por el momento le ha funcionado a tal punto de estar a diez puntos de ventaja sobre el Municipal Limeño.

Los pupilos de Héctor Omar Mejía son cuartos en la general del Clausura 2022 con 17 puntos, uno menos que su rival en turno y con la atmósfera de hacer un buen trabajo luego de las últimas dos victorias consecutivas (ante el Limeño y Marte). Por ello es que el cuerpo técnico considera importante empezar con pie derecho esta segunda vuelta para perpetuarse en la parte alta y disipar fantasmas del descenso.

"Sabemos que no será un partido fácil, un partido muy bueno que habrá que jugarlo con mucha inteligencia, con mucha intensidad, el que esté no tiene que tener excusa para dar lo mejor en ese partido. El Alianza es uno de los mejores de a nivel nacional, con una gran plantilla de calidad, pero hay que faltarle el respeto, te lo digo con respeto, porque no podemos jugar con temor, tenemos que salir a cancha sin temor y en base a eso buscar el resultado", dijo el entrenador Mejía.

El Metapán derrotó al Alianza en la primera jornada del campeonato en un partido disputado en el estadio Cuscatlán. Para muchos fue sorpresa pero para la entidad calera fue consumar un trabajo con criterio propio. Esperan sumar nuevamente tomando en cuenta que en los últimos torneos ha sido difícil sumar de tres ante los paquidermos.

A ganar

Por el lado paquidermo, vienen de empatar sin goles en casa ante el Águila en un partido que el mismo entrenador, Milton Meléndez, reconoció que deben mejorar. El Alianza no anotó goles en dos de sus últimos cuatro partidos y por ello esperan calibrar algunos detalles para no pasar apuros.

"Hay que ir a Metapán para encarar el juego, tratar de arrancar puntos de visita para mejorar en la tabla de posiciones. Hay que mejorar más, no estamos mal mal del todo pero sí debemos mucho que mejorar. Estamos entre los primeros tres lugares pero hay que mejorar mucho para demostrar más en la segunda vuelta que será más difícil", destacó "el Tigana".

Para este compromiso, los elefantes recuperan al volante Marvin Monterroza quien no fue de la partida en el último duelo debido a una sanción. Tampoco vio acción el delantero Rodolfo Zelaya, por lo que espera estar en condiciones para este choque frente a los jaguares.

En sus recientes diez visitas a campo jaguar han ganado cinco, empataron tres y solo perdieron dos. Los aliancistas llevan cuatro partidos seguidos sumando en campo metapaneco pues su último revés ahí fue en el Clausura 2019 cuando perdieron por 1-0. A partir de ahí registran tres victorias y un empate