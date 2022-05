Metapán-Aguila: serie pareja en el Calero Suárez

Metapán y Águila se enfrentarán este miércoles en horas nocturnas por vez 119 en su historial desde 1985 en el estadio Jorge Suárez Landaverde en el juego de ida de las semifinales del torneo Clausura 2022, duelo en el cual comparten ilusiones y anhelos por alcanzar la final el próximo domingo 29 de mayo en el estadio Cuscatlán.



Será la semifinal 22 para los jaguares en torneos cortos desde el Apertura 2004 cuando enfrentó y perdió esa serie ante el FAS, mientras que para los pajarracos será su cita 29 en este formato de competencia desde el Apertura 1999 cuando derrotó al FAS y la semifinal 36 en su historial tras disputar además siete semifinales en torneos largos desde la temporada 1975-1976 cuando venció a la Universidad de El Salvador (UES) en una de las semifinales épicas del fútbol nacional.



Tanto metapanecos como migueleños han tenido un torneo de liga disímil en el Clausura 2022 por las condiciones en que ambas oncenas iniciaron la liga; con un Isidro Metapán convencido que lograría superar el fantasma del descenso que sostenía junto a Municipal Limeño y Águila buscando borrar el mal sabor que le dejó su eliminación que sufrió en cuartos de final en el Apertura 2021 a manos del Once Deportivo de Ahuachapán.



La serie entre ambos en el torneo actual se pintó con los colores de los jaguares al empatar a dos goles en la primera vuelta jugando en la ciudad de Metapán y un enorme triunfo en el Barraza de San Miguel por 1-3 en la segunda vuelta, por lo que la manga en semifinales puede tomar otro giro si tomamos en cuenta el favoritismo con que llega el Águila a este duelo tras terminar segundo en la tabla de posiciones al sumar 41 puntos, uno menos que el líder Alianza y superar por 12 puntos a los occidentales quienes terminaron en sexto lugar en la tabla general.



Para Héctor Omar Mejía, responsable técnico de los caleros, ese favoritismo que apunta a su rival de turno ha sido manejado para bien a sus intereses deportivos ya que a criterio suyo “la presión por avanzar recala en el Águila, algo parecido al que vivimos en la serie ante el AD Chalatenango donde ellos terminaron terceros en la tabla y al final superamos esa etapa con dos triunfos, algo que nadie esperaba”, resaltó el timonel calero.



Mejía admite además que “la semifinal ante Águila es siempre especial, lo viví como jugador activo con Metapán y ahora como técnico se vive intensamente pero de manera distinta que estando en la cancha”, destacó.



Sobre su rival, Héctor Omar dijo que “es un rival a respetar, con buenos jugadores, un cuerpo técnico de respeto, hicieron un buen torneo, lideró la liga casi por completo y eso lo hace difícil a la hora de definir ese boleto a una final que no asistimos desde el Clausura 2015 cuando perdimos ante el Santa Tecla”, recordó el ex volante calero.



Su contraparte, el peruano Alberto “Chochera” Castillo, aseguró sobre su duelo ante los caleros que “se debe de tomar con mucha responsabilidad, eliminó con solvencia y trabajo su serie ante el (AD) Chalatenango y eso habla bien de un equipo que comenzó la liga con dudas por su permanencia y ha sido a mi criterio una de las sorpresas en la liga”, comentó.



Ambos equipos tendrán sensibles bajas para el juego de este miércoles por la noche en Metapán ya que los caleros no contará con los servicios del volante español, Gregori Díaz, expulsado en el juego del pasado sábado en Chalatenango, mientras que los emplumados siguen a la espera de la recuperación del brasileño Fabio Burbano y del defensor Reinaldo Aparicio, ambos ausentes en las últimas fechas de liga por lesión.