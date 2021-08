Metapán-Águila, EN VIVO

En la noche del miércoles, Metapán recibe en el Jorge "Calero" Suárez a Águila en el último partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2021.

Ambos equipos todavía no han conseguido una victoria en este certamen, aunque los migueleños llegan invictos tras conseguir dos empates en sus partidos previos, incluyendo uno resultado igualado por la mínima en el Clásico Nacional ante FAS en la jornada anterior.

Metapán no solo no ha conseguido una victoria en el certamen, sino que aún no ha hecho ningún gol en el Apertura 2021, de local espera lograr sus primeros tres puntos. La jornada anterior perdió de visita por 3-0 ante Santa Tecla.