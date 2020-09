Messi y Novak Djokovic dieron qué hablar en el Güiri Güiri al Aire

El Güiri Güiri inició la semana hablando de deporte internacional en la primera transmisión de la semana. Marcelo Betancourt, Eugenio Calderón y Rodrigo Arias fueron los panelistas de este lunes y quienes le dieron seguimiento al tema de Messi-Barcelona y a la sorpresiva eliminación del tenista Novak Djokovic del US Open.

Los panelistas del Güiri tuvieron enlaces de corte internacional para comprender más de ambos temas. En el segundo bloque del programa radial transmitido en las radios Femenina, Fiesta y en el programa de televisión de Tigo Sport, el staff conversó con Thomás Andreu, periodista del periodico catalán Sport sobre la situación de Lionel Messi y el Barcelona.

La conversación entre los panelistas y el periodista español giró en torno al primer día de entrenamientos de Lionel Messi en el Barcelona, luego que el jugador argentino haya intentado salir del club de manera formal.

"Ya hemos vuelto a la normalidad una vez que Messi entrenó con el grupo. En estos momentos él tiene que seguir los protocolos de LaLiga, él puede entrenar pero tiene que hacer los entrenos individualizados y en algunos días tendrá que hacer un PCR y podrá reincorporarse a la dinámica del grupo", dijo Thomas Andreu en su primera intervención al aire.

El periodista de diario Sport sentó la postura de que lo fundamental del tema es que Messi volvió a entrenarse, cosa que para la prensa española genera un respiro. Según Andreu, en los próximos días, será importan{te analizar qué rol tomará el jugador argentino en la nueva etapa del club dirigido por Ronald Koeman.

"Hay que estar pendiente no de cómo lo ha recibido el grupo, sino en este caso cuál será su rol en el engranaje del equipo y ahí falta saber detalles de la charla de Messi con Koeman, cosa que aún no ha trascendido", puntualizó Andreu.

"Leo prometió volver a la dinámica del grupo, tener en cuenta de que Leo y su entorno ya no pertenecían al Barcelona y que estaban haciendo un formalismo de abandono y dieron marcha atrás, hoy era el momento indicado para entrenar y de momento todo volvió a su curso de normalidad", añadió Andreu.

MESSI Y SU COMPROMISO CON EL CLUB

Thomás Andreu respondió a una pregunta de Eugenio Calderón sobre cuál será realmente el compromiso de Lionel Messi con el Barcelona luego de hacer público su intención de irse.

"Yo creo que por la trayectoria de Messi, por su manera de ser, por su carácter, excepto un día puntal, jamás veremos a Messi gandulear en el terreno de juego, él es un campeón nato, un ganador y lo hemos visto en la historia. Es más seguro que diga, míster tengo un pinchazo y no me he recuperado, no tengo buenas sensaciones y que no salga al campo. Si vemos a Messi de corto y salte al campo, Messi saldrá a ganar", concluyó Thomás Andreu.

NOVAK DJOKOVIC

Los panelistas del Güiri también tocaron sobre la polémica eliminación del tenista Novak Djokovic del US Open tras golpear con la bola a una juez de línea. El programa radial hizo un enlace con el experto en tenis de la cadena ESPN Mariano Ryan.

"Es inusual, pero había sucedido con un par de jugadores justamente argentinos, pero ayer creo que ayer trascendió porque fue para Novak Djokovic, el torneo, la cancha central y además por todo este momento que está viviendo el deporte en el mundo y en un momento en donde Djokovic es muy importante, teniendo en cuenta todo lo que pasó, se potenció por la figura", dijo Mariano a los panelistas de el Güiri.

"Para mí está justamente sancionado, el reglamento claro, el reglamento indica que si vos tiras un pelotazo es un abuso de pelota, una cosa es tirarla fuera de la cancha, de las tribunas. En ningún momento digo que él quiso agredir a la juez de línea, fue clarísimo que no lo ha querido hacer, pero bueno, son las reglas, reglas que él las sabe muy bien", concluyó el periodista.