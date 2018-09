Messi votó por Cristiano para el premio The Best

El argentino Lionel Messi incluyó hoy en el tercer lugar al portugués Cristiano Ronaldo en su terna de elegidos para el premio de The Best, mientras que el luso no lo votó en ninguna de las tres primeras posiciones.

Después de la elección de los premios The Best que coronaron al croata Luka Modric como el mejor futbolista de la temporada 2017-2018, la FIFA dio a conocer el voto de los capitanes de las selecciones, de los entrenadores y un periodista de cada país que conformaron la elección definitiva.

Messi, como capitán de la selección argentina, pese a que no fue citado en las últimas convocatorias, eligió en primer lugar a Modric, en segunda posición al francés Kylian Mbappé y en el tercer puesto al portugués. De esa manera, por su voto el croata sumó cinco puntos, el joven del PSG acumuló tres y Cristiano tuvo uno.

En cambio, el astro de Juventus ni siquiera incluyó al argentino en el podio, con su ex compañero del Real Madrid Raphael Varane como primero, Modric segundo y el francés Antoine Griezmann en la tercera posición.

Modric, de 33 años, recibió el 29,05 por ciento de los votos y se impuso a Cristiano Ronaldo (19,08) y al egipcio Mohamed Salah (11,23), según reveló la FIFA tras la gala que celebró el ente rector del fútbol en el Royal Festival Hall de Londres.

De esa manera rompió el duopolio de que tenían Cristiano y Messi, que desde 2008 se repartieron todos los premios al mejor futbolista del mundo.

Para la elección, el voto de los capitanes contó un 25 por ciento, el de los seleccionadores otro 25 y el de los periodistas el mismo porcentaje. El restante 25 por ciento correspondió al voto de los aficionados.