Messi todavía no ha firmado su renovación

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Jordi Mestre, ha reconocido hoy que el delantero argentino Leo Messi aún no ha firmado su renovación por el conjunto azulgrana hasta 2021, más otra temporada opcional."Lo tenemos hablado, está acordado y solo estamos a la espera de fijar una fecha para la firma", ha afirmado Mestre durante el acto de presentación del centrocampista brasileño José Paulo Bezerra Paulinho como nuevo jugador del conjunto azulgranaEl directivo, que hace un mes garantizó "al 200%" que Neymar (traspasado al PSG) seguiría en el conjunto azulgrana, confía en que la renovación de Messi no acabe torciéndose."Todo pinta muy bien. Me sorprendería mucho que al final la firma no se llevase a cabo", ha sentenciado.