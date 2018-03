“Messi se quiere retirar en el Barcelona”

BARCELONA, ESPAÑA. El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, eludió pronunciarse acerca de la renovación de Lionel Messi y simplemente se ha remitido a unas declaraciones del jugador hace unos días en las que dijo que le gustaría retirarse en el club catalán."Leo lo explicó perfectamente hace unos días; que se quiere retirar en el Barcelona. Por lo tanto, lo que llegue, llegará. Me remito a las palabras de Leo", señaló hoy.La renovación de Lionel Messi sigue a la espera de concretarse y, a pesar que desde las partes no ha aparecido ninguna señal que invite a pensar que no se vaya a producir, ni el jugador ni el Barcelona han enviado un mensaje contundente acerca de que el acuerdo está cerrado.Lionel Messi concluirá su contrato con el Barcelona el 30 de junio del 2018, y es la pieza fundamental para un equipo que el año que viene estrena técnico, Ernesto Valverde, quien se ha mostrado ilusionado por dirigir al astro argentino.