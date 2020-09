Messi se estrena con un doblete en pretemporada

Un gol de Coutinho y un doblete de Lionel Messi certificó la segunda victoria (3-1) del Barcelona en la pretemporada, esta vez a costa del Girona, que mantuvo el tipo en diversas fases, pese a la superioridad azulgrana.



Koeman apostó de nuevo por un 4-2-3-1, con Busquets y De Jong en el doble pivote, y alargó su once titular durante una hora, quince minutos más que contra el Nàstic, donde jugaron dos equipos completamente distintos en cada mitad.



Coutinho, rehabilitado por el técnico holandés, avisó al inicio del encuentro, en un disparo que se estrelló contra el larguero, tras rebotar en la zaga rojiblanca.



También lo hizo Messi, a los veinte minutos, en un remate a centro del propio Coutinho que entre el meta Juan Carlos y la defensa del Girona despejaron para evitar el primero de los azulgranas.



Aunque en la jugada siguiente, Coutinho marcaría a placer, tras una combinación entre Messi y Trincao (1-0). Es el segundo gol del brasileño en esta pretemporada.



Messi, más participativo que en el amistoso de hace cuatro días, haría el segundo, en la última jugada antes del descanso, con un tiro ajustado con la diestra, desde la frontal, que pegaba en el palo antes de besar la red.



Una pérdida de De Jong al inicio de la reanudación la aprovechaba Manu Saiz para recortar distancias (2-1). El Girona parecía animarse por momentos y se acercaba con más peligro a la portería defendida por Neto.



Pero la alegría apenas le duraba cinco minutos al equipo de Francisco Rodríguez, lo que tardó Messi en hacer el tercero, con otro disparo desde la frontal, esta vez, con la zurda, que desviaba la defensa rojiblanca para despistar a Juan Carlos.



Jairo y Samu Saíz intentaban poner a prueba a Neto antes de la hora de juego y de que Koeman renovara todo el equipo. En la segunda unidad azulgrana, Pedri reivindicaba su descaro con dos remates que Suárez, sustituto de Juan Carlos, evitó que acabaran en gol con dos grandes acciones.



Dembélé, otro de los animadores de la última media hora, también pudo hacer el cuarto con una gran jugada individual antes de disparar alto cuando lo tenía todo para marcar, pero el marcador ya no se movió.



El Barça va afinando su puesta a punto para regresar a la máxima competición y Koeman, poco a poco, va perfilando el equipo que quiere ver esta temporada. De momento, sin Pjanic ni Todibo, que aún no han podido debutar a causa del coronavirus.